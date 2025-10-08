Pfand für den guten Zweck: Klinikum Graz sammelt für Marienstüberl

Das LKH-Univ. Klinikum Graz und Saubermacher starten die Aktion „Dein Pfand macht satt“. Der gesamte Erlös kommt dem Marienstüberl der Caritas zugute und damit jenen, die auf eine warme Mahlzeit angewiesen sind.

Seit Einführung des österreichischen Pfandsystems zu Jahresbeginn gilt: 25 Cent pro Flasche oder Dose. Was im Alltag oft unbemerkt bleibt, kann viel bewirken. Das zeigen nun das LKH-Univ. Klinikum Graz und Saubermacher mit ihrer neuen Spendeninitiative. Bis Ostern können Patienten, Mitarbeiter und Besucher ihre Pfandgebinde direkt am Campus abgeben, beim Versorgungszentrum oder dem Kinderzentrum. Laut Schätzungen könnten innerhalb von nur sechs Monaten bis zu 20.000 Gebinde gesammelt werden. Das entspricht einem Spendenwert von rund 5.000 Euro, der vollständig dem Marienstüberl der Caritas in Graz zugutekommt.

Kleine Geste, große Wirkung

Betriebsdirektor Gebhard Falzberger sieht in der Aktion mehr als nur Umweltbewusstsein: „Das Klinikum steht nicht nur für Spitzenmedizin, sondern auch für Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt. Jede Flasche und jede Dose hilft doppelt, beim Recycling und beim Helfen.“ Auch Wirtschafts- und Logistikleiter Michael Kazianschütz betont die Einfachheit der Idee: „Mit jedem Einwurf können Besucherinnen, Patienten und Mitarbeitende direkt helfen. Es ist eine unkomplizierte Möglichkeit, Solidarität zu zeigen.“

Saubermacher und Caritas ziehen an einem Strang

Die von Saubermacher bereitgestellten Sammelbehälter werden regelmäßig geleert, verplombt und in das österreichische Pfandsystem eingespeist. So gelangen die Flaschen und Dosen nicht in den Müll, sondern zurück in den Rohstoffkreislauf. Hans Roth, Gründer von Saubermacher, spricht von einer Herzensangelegenheit: „Mit dieser Aktion verbinden wir Umweltschutz und Nächstenliebe. Jeder, der spendet, schenkt Menschen in Not ein Stück Hoffnung.“ Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler zeigt sich dankbar: „Das Marienstüberl lebt von kleinen Gesten, die Großes bewirken. Diese Initiative ist ein starkes Zeichen der Solidarität.“