Wenn Hilfe nachts anklopft: „VinziWerke“ Graz kämpfen gegen die Kälte

Wenn die Nächte kälter werden, füllen sich die VinziWerke bis an die Grenze. 240 Betten stehen in Graz bereit, doch die Not wächst. Im Gespräch mit 5 Minuten zeigt sich: Armut ist längst in der Mitte angekommen.

Rund 500 Ehrenamtliche engagieren sie in der Steiermark. "Wir können keine Woche überstehe, wenn wir unsere Freiwilligen nicht hätten".

Es ist kurz vor Mitternacht, als jemand an die Tür des VinziHauses in Graz klopft. Eine Frau mit zwei kleinen Kindern sucht Schutz vor der Kälte, ein Moment, der für Svjetlana Wisiak, Leiterin der Kommunikationsabteilung der VinziWerke in Graz, sinnbildlich für den Winter steht. „Wir sind da, wenn niemand anderer da ist“, sagt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Doch die Not wächst und selbst das System der Nächstenliebe stößt an seine Grenzen.

240 Betten und kaum noch ein freier Platz

Wenn die Nächte länger und kälter werden, beginnt für die VinziWerke die härteste Zeit des Jahres. In Graz stehen aktuell 240 Schlafplätze zur Verfügung, inklusive Notbetten. „Wir sind praktisch immer voll, im Winter fast immer über der Kapazitätsgrenze“, sagt Wisiak. Die Einrichtungen der VinziWerke sind ganzjährig geöffnet, anders als viele Winternotschlafstellen. Im Schnitt liegen die Auslastungen bei 85 bis 100 Prozent, jeden Tag, das ganze Jahr. „Das zeigt, dass Armut und Wohnungslosigkeit kein saisonales Problem mehr sind. Die Menschen brauchen das ganze Jahr über Unterstützung“, erklärt Wisiak. Heuer rechnet sie mit zusätzlichen Herausforderungen. „Wir haben verstärkt Familien aus der Ukraine, die kurzfristig keine Unterkunft finden. Das wird uns im Winter noch stark beschäftigen.“

Wenn jemand in der Nacht vor der Tür steht

Wer nachts im VinziHaus ankommt, braucht Hilfe und das sofort. „Unsere Ehrenamtlichen wissen, was in solchen Situationen zu tun ist“, sagt Wisiak. In allen Häusern gibt es Notbetten, die dann aktiviert werden, wenn Menschen keine andere Möglichkeit haben. „Bis vor ein paar Monaten konnten wir wirklich jedem, der Hilfe suchte, ein Bett anbieten. Mittlerweile passiert es leider manchmal, dass wir Menschen wegschicken müssen, besonders, wenn Familien mit Minderjährigen vor der Tür stehen.“ Oft suchen die Helfer dann andere Unterkünfte oder versuchen, über Kontakte noch irgendwo ein Bett zu organisieren. „Es gibt keine standardisierte Lösung, wir reagieren so, wie die Situation es verlangt. Unser Ziel ist immer, niemanden im Stich zu lassen.“

©VinziWerke Svjetlana Wisiak, Leiterin der Kommunikationsabteilung der VinziWerke im Gespräch mit 5 Minuten.

Ohne Ehrenamtliche würde nichts funktionieren

Rund 500 Ehrenamtliche engagieren sich allein in der Steiermark, österreichweit sind es etwa 800. Sie übernehmen Nachtdienste, helfen in den VinziMärkten, begleiten Bewohner, fahren den VinziBus oder hören einfach zu.

Das Ehrenamt ist eine tragende Säule der VinziWerke“

„Wir könnten keine Woche überstehen, wenn wir unsere Freiwilligen nicht hätten. Sie schenken nicht nur ihre Zeit, sie schenken Würde, Aufmerksamkeit und Menschlichkeit.“ Doch der Druck steigt. Viele Ehrenamtliche arbeiten zusätzlich Vollzeit, haben Familie oder Pflegeverantwortung. „Wir merken, dass wir in der Dienstplanung viel flexibler sein müssen. Die Lebensrealitäten unserer Helferinnen und Helfer werden komplexer, und trotzdem bleiben sie da. Diese Treue ist unglaublich berührend.“

Da, wo andere Systeme enden

Die VinziWerke finanzieren sich zu rund zwei Dritteln aus Spenden, den Rest tragen öffentliche Förderungen. Doch die Kosten laufen davon. „Ob Energie, Miete oder Personal – alles ist teurer geworden“, sagt Wisiak. „Unsere Spender sind treu und großzügig, aber die Lücke wird größer. Ohne öffentliche Unterstützung könnten wir diese Arbeit nicht leisten.“ Die VinziWerke erfüllen heute einen wichtigen sozialen Auftrag für die Stadt und das Land: Sie betreuen, beraten, beherbergen und das oft unbürokratisch, spontan, menschlich. „Wir sind da, wo andere Systeme enden. Wenn jemand keinen Platz mehr findet, sind wir meist die letzte Tür, die noch offensteht.“

Forderung an die Politik: „Wohnen ist ein Menschenrecht“

Wisiak wünscht sich, dass die Politik das Problem strukturell angeht. „Wir brauchen leistbaren Wohnraum für alle. Das ist keine Frage der Moral, sondern ein Menschenrecht.“ Daneben brauche es ausreichend niederschwellige Beratungsangebote, um der steigenden Zahl an psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen zu begegnen. „Viele Menschen sind doppelt belastet, ohne Wohnung und ohne Perspektive. Wer das erlebt, braucht mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Er braucht jemanden, der zuhört.“

Ein Appell an die Menschlichkeit

Während draußen der Frost Einzug hält, bleibt das Licht in den VinziWerken nie aus. Drinnen ist es warm, aber das System arbeitet am Limit. „Es müssen Maßnahmen sofort gesetzt werden, damit ein würdiges und gleichberechtigtes Zusammenleben für alle Menschen in Österreich möglich bleibt“, so Wisiak abschließend.