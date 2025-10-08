Mit 105 km/h durch Graz-Lend: Polizei stoppt 22-jährigen Lenker

In der Nacht auf Dienstag wurde in Graz-Lend ein 22-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Er fuhr mit 105 km/h durch die Wiener Straße, erlaubt sind 50.

Am Dienstag, dem 7. Oktober gegen 22.30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Wienerstraße Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde ein Auto, gelenkt von einem 22-Jährigen, mit 105 km/h gemessen, mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Das Fahrzeug konnte umgehend angehalten werden. Der Lenker gab an, dass er das Auto von einem Freund ausgeborgt habe. Er sei derzeit stark unter Stress und deshalb zu schnell gefahren. Der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle entzogen.