Graz: Traditionslokal „Thomawirt“ meldet Insolvenz an

Der „Thomawirt“ gilt als fixer Bestandteil der Grazer Gastronomieszene, besonders bei Studierenden und Anrainern rund um den Campus in der Leonhardstraße. Das Lokal, das Restaurant, Bar und Café vereint, wurde 2009 in Graz eröffnet. Seine Wurzeln reichen jedoch bis ins 10. Jahrhundert zurück: Bereits 987 wurde der „Thomawirt“ erstmals urkundlich erwähnt. Heute präsentiert sich das Haus auf drei Etagen.

Sanierungsverfahren beantragt

Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) beantragte die TW Gastronomie GmbH jetzt beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Zehn Mitarbeiter sind betroffen, das Unternehmen will jedoch fortgeführt und saniert werden. Die Passiva werden mit rund 578.000 Euro angegeben, denen Aktiva von etwa 62.000 Euro gegenüberstehen. Den Gläubigern soll laut AKV ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten werden. Forderungen können ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband angemeldet werden.

Gestiegene Kosten und Personalmangel als Ursache

Laut Angaben des AKV führen die Betreiber die wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf mehrere Faktoren zurück: gestiegene Energie-, Personal- und Warenkosten, verändertes Konsumverhalten sowie anhaltenden Personalmangel in der Gastronomie. Diese Entwicklungen hätten die finanzielle Lage des Unternehmens zunehmend belastet. Die Gesellschafterin der TW Gastronomie GmbH ist die Profutura Beteiligungs GmbH. Trotz der Insolvenz soll das Unternehmen weitergeführt und saniert werden. Ziel sei es, den Betrieb langfristig zu erhalten und die Arbeitsplätze zu sichern.