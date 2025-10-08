Graz baut aus: Zweigleisiger Ausbau der Linie 1 startet im November

„Graz baut aus“ – unter diesem Motto startet die Holding Graz ein neues Großprojekt in Mariatrost. Ab 3. November 2025 beginnen die Arbeiten zum zweigleisigen Ausbau der Straßenbahnlinie 1 in der Hilmteichstraße.

Mit dem Ausbau der Linie 1 will die Stadt Graz eine schnellere und verlässlichere Verbindungen für tausende Fahrgäste schaffen. Der bisherige Engpass, ein rund 900 Meter langer eingleisiger Abschnitt in der Hilmteichstraße, wird beseitigt. „Mit dem zweigleisigen Ausbau der Linie 1 schaffen wir schnellere und verlässlichere Verbindungen für tausende Fahrgäste. Neue Rad- und Gehwege sowie mehr Grün sorgen zusätzlich für mehr Sicherheit und Lebensqualität“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Nach Fertigstellung soll die Linie künftig im 6-Minuten-Takt verkehren. Damit könnten laut Holding Graz bis zu 1.500 Personen pro Richtung und Stunde transportiert werden.

Sauberes Wasser durch neuen Speicherkanal

Parallel zum Bahnausbau startet der Bau des Speicherkanals Mariatrost, ein Projekt, das sowohl dem Umweltschutz als auch der Infrastruktur dient. „Der neue Speicherkanal sorgt für sauberes Wasser und schützt bei Starkregen besser vor Überflutungen“, erklärt Finanzstadtrat Manfred Eber. Im Mariatrostertal bestehen noch Mischwasserkanäle, in denen Schmutz- und Regenwasser gemeinsam abfließen. Bei starkem Regen kommt es regelmäßig zu einem Überlaufen in den Mariatrosterbach. Der neue Kanal mit rund 630 Metern Länge soll künftig überschüssiges Wasser auffangen und kontrolliert an die Kläranlage weiterleiten. Die Baukosten betragen etwa 9,3 Millionen Euro, die Bauzeit rund ein Jahr.

Umweltfreundliche Bauweise

Gebaut wird der Kanal unterhalb der Straßenbahngleise in 5 bis 10 Metern Tiefe. Zum Einsatz kommt das sogenannte Microtunneling-Verfahren, eine grabenlose und umweltfreundliche Technik, bei der die Oberfläche nur minimal beeinträchtigt wird.

Schienenersatzverkehr ab Anfang November

Während der Arbeiten wird ein Schienen- und Bus-Ersatzverkehr zwischen Hilmteich und Mariatrost eingerichtet. Die Holding Graz bittet Fahrgäste um Verständnis. „Mit ‚Graz baut aus‘ investieren wir gezielt in zukunftsfähige Infrastruktur. Wir verbessern nicht nur den öffentlichen Verkehr, sondern auch Wasser- und Umweltqualität“, betonen die Holding-Vorstände Wolfgang Malik, Gert Heigl und Mark Perz.