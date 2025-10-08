Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt die verschneite Obersteiermark
36 Vorträge und 6 Workshops sorgen in Graz für geballtes Know-how.
Graz
08/10/2025
Am 18. Oktober

Internationales Lawinensymposium findet bald in Graz statt

Am 18. Oktober 2025 führen die Naturfreunde Österreich gemeinsam mit GeoSphere Austria das 6. Internationale Lawinensymposium durch.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)

Bei so vielen Vorträgen und Workshops wie noch nie soll ein stärkeres Risikobewusstsein geschaffen und der richtige Umgang mit der Lawinengefahr aufgezeigt werden. Somit ist das Lawinensymposium 2025 das größte Event Österreichs zum Thema Schnee und Lawine, Klimawandel und Katastrophenschutz.

36 Vorträge und 6 Workshops sorgen für geballtes Know-how

Internationale Referenten berichten über die neuesten Erkenntnisse in der Schnee- und Lawinenkunde, analysieren Lawinenunfälle vom Ereignis bis zur gerichtlichen Untersuchung und zeigen, wie im Gelände optimale Entscheidungen getroffen werden können. Die Kernaufgabe der Naturfreunde Österreich als auch der GeoSphere Austria, liegt in der Sensibilisierung sowie der fachlichen Schulung im Bereich Risikomanagement und Lawinengefahr, für alle Wintersportler im alpinen Gelände.

Termin

Wann: Samstag, 18. Oktober 2025, 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Wo: Arbeiterkammersaal Graz, Strauchergasse 32, 8020 Graz

Was: Vorträge in drei Sälen, Workshops, Präsentationen div. Hersteller

Anmeldungen lawinensymposium.naturfreunde.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 19:21 Uhr aktualisiert
