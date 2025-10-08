Jugendzentrum login: Aus- und Umbau in Planung

Das Jugendzentrum login ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche in der Aribonenstraße 27a im Bezirk Straßgang. Der Qualitätsdialog der Plattform blickpunkt.jugend, für den unter anderem Nutzer befragt wurden, hat das noch einmal bestätigt. Im Schnitt haben die Jugendlichen dem Zentrum 2,6 von 3 möglichen Punkten gegeben und somit ausgedrückt, dass sie mit dem Angebot zufrieden sind. „Besonders freut uns, dass die Arbeit unserer Mitarbeitenden positiv hervorgehoben wurde. Das Team hat immer ein offenes Ohr – egal, ob es um Herausforderungen in der Familie oder Unterstützung bei Schulaufgaben geht. Dieses Angebot der Unterstützung ist ein zentraler Bestandteil offener Jugendarbeit.“, so Sandra Schimmler, Geschäftsführer von Jugend am Werk Steiermark.

Umbau steht bevor

Auch die Partizipationspraxis und Gleichbehandlung hinsichtlich Geschlechts und Alter im Jugendzentrum wurden von den Befragten hoch eingestuft. Die Nutzer fühlen sich im Zentrum gehört, bringen sich ein und kommen gerne wieder. „Jugendarbeit findet nah an den Lebensrealitäten junger Menschen statt und ermöglicht Mitgestaltung. Beteiligung ist kein Zusatzangebot, sie ist die Voraussetzung für stabile Beziehungen und nachhaltige Wirkung“, so Schimmler. Abzüge vergaben die Befragten vor allem bei der Ausstattung des Jugendzentrums – insbesondere die Abnutzung der Räumlichkeiten wurde von den Jugendlichen kritisiert. Gefragt, wie sie 10.000 Euro im login investieren würden, nannte die Mehrheit Renovierungsarbeiten als oberste Priorität. Tatsächlich ist ein Aus- und Umbau des login bereits in Planung: Künftig werden also nicht nur frisch renovierte Räumlichkeiten, sondern auch mehr Platz für Aktivitäten zur Verfügung stehen.

Ein starkes Signal für die Jugend

„Die Stadt Graz hat eine unglaublich aktive und vielfältige Jugendkultur. Das ist nicht selbstverständlich. Ein wesentlicher Teil dieser Jugendkultur sind unsere 12 Jugendzentren. Sie sind Orte an denen Zukunft entsteht. Mein Ziel ist, dass Graz eine Stadt ist, in der alle Menschen ihre Stärken bestmöglich entfalten können. Das gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche. Das heißt für mich auch, dass wir kein Kind und keinen Jugendlichen ‚zurücklassen‘ dürfen. Dass das login bei den Besucherinnen und Besuchern gut angenommen wird, zeigt die Auszeichnung durch den Dachverband der Offenen Jugendarbeit. Um dieses hohe Zufriedenheitsniveau zu halten, war mir die Renovierung ein besonderes Anliegen. Mit dieser Renovierung setzen wir ein klares Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der offenen Jugendarbeit in Graz. Ab 2026 stehen den Jugendlichen dann moderne, neu gestaltete Räumlichkeiten zur Verfügung – ein wichtiger Schritt zur weiteren Qualitätssteigerung in der offenen Jugendarbeit.“, betont Jugendstadtrat Kurt Hohensinner.