Budgetanpassung: Wie geht es mit dem Grazer Schulzahnambulatorium weiter?

Die Zukunft des Grazer Schulzahnambulatoriums ist erneut offen: Nach ersten Plänen zur Auslagerung will die Stadt nun noch einmal sorgfältig alle Möglichkeiten prüfen.

Im Rahmen der Budgetanpassungen 2026, die im nächsten Gemeinderat beschlossen werden sollen, war ursprünglich vorgesehen, den Betrieb des städtischen Schulzahnambulatoriums künftig durch einen gesundheitspräventiv tätigen Verein zu organisieren – mit dem Ziel, bei gleicher Qualität die Stadt langfristig finanziell zu entlasten. Nun soll noch einmal sorgfältig geprüft werden, in welcher Form das Schulzahnambulatorium weiterhin erhalten werden kann, hieß es heute in einer Aussendung aus dem Büro von Stadtrat Manfred Eber.

Schulzahnambulatorium wird nochmals geprüft: „Qualität hat Vorrang„

Die Stadt Graz ist österreichweit die einzige Kommune, die ein Schulzahnambulatorium selbst betreibt und nicht an spezialisierte Dienstleister vergibt. Das Amt für Bildung und Integration (ABI) hat bereits fünf unterschiedliche Modelle zur Umorganisation ausgearbeitet – von der Zusammenlegung der drei Standorte auf einen gemeinsamen Standort über einen mobilen Zahnarztbus bis hin zur Vergabe an externe Partner:innen. Finanzstadtrat Manfred Eber betont, dass die Qualität der Zahnvorsorge für die Grazer Kinder oberste Priorität hat: „Das Thema wurde umfassend vorbereitet und geprüft. Gleichzeitig sind seit der Ankündigung Bedenken aufgekommen, dass die geplante Umorganisation Auswirkungen auf die Qualität der Prophylaxe haben könnte. Das nehmen wir sehr ernst und deshalb prüfen wir die Möglichkeiten jetzt noch einmal genau“, so Eber.

„Jede Entscheidung im Sinner der Kinder, Schulen und Mitarbeiter“

„Unser Ziel ist klar: Jede Entscheidung soll im Sinne der Kinder, der Schulen und der Mitarbeiter:innen getroffen werden“, betont Eber. „Daher nehmen wir uns die notwendige Zeit, um die bestmögliche Lösung zu finden.“ Eber will gemeinsam mit dem Amt für Bildung und Integration (ABI) und den beteiligten Partnern alle Möglichkeiten ausloten, um eine tragfähige Zukunftslösung zu finden. Das betrifft sowohl den organisatorischen Rahmen als auch die Frage, wie Qualität, Zugänglichkeit und Effizienz bestmöglich sichergestellt werden können.

Wie geht es weiter?

In den kommenden Wochen werden weitere Gespräche mit Fachleuten, Schulpartnern und dem ABI geführt. Ziel ist es Qualität, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.