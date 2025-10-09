Bestattung Himmelblau eröffnet neuen Standort in Graz

Bestattung Himmelblau wächst weiter in Graz: In der Triester Straße 172 eröffnet das Unternehmen einen neuen Standort. Hier finden Angehörige und Vorsorgekunden einen Ort für Beratung und persönlichen Abschied.

Mit dem neuen Standort in Graz-Gries setzt die Bestattung Himmelblau ihren Wachstumskurs in der Steiermark fort. Die Filiale in der Triester Straße 172 liegt in unmittelbarer Nähe zum Zentralfriedhof und ist dank der Straßenbahnlinie 5 sowie der Buslinien 52 und 67 auch ohne Auto gut erreichbar. In den hellen, einladenden Räumlichkeiten finden Angehörige und Vorsorgekunden einen Ort, um in Ruhe wichtige Entscheidungen zu treffen – von der Bestattungsvorsorge bis zur individuellen Gestaltung eines Abschieds. Nur wenige Minuten entfernt befindet sich auch das Memorium, ein moderner Verabschiedungsraum, der mit seiner familiären Atmosphäre und viel Licht Raum für persönliche Trauerfeiern bietet.

©Bestattung Himmelblau Die neue Filiale von Bestattung Himmelblau in Graz-Gries bietet einen hellen, barrierefreien Raum für persönliche Beratung und individuelle Vorsorge.

Nähe zu den Menschen als Leitgedanke

„Unsere Aufgabe ist es, Menschen in schwierigen Momenten verlässlich, kompetent und einfühlsam zu begleiten. Die ausgezeichnete Lage unseres Standorts in Graz-Gries bringt uns näher zu den Menschen in der Stadt und ermöglicht es, Vorsorge und Bestattung mit Qualität und Transparenz zugänglicher zu machen“, erklärt Alexander Hovorka, Geschäftsführer von Bestattung Himmelblau. Mit dem neuen Standort unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, Bestattungsdienstleistungen menschlich und modern zu gestalten. Dabei stehen persönliche Betreuung und Offenheit im Mittelpunkt.

Regionale Leitung sorgt für persönliche Betreuung

Die Leitung der neuen Filiale übernimmt Sandra Praßl, Betriebsleiterin von Bestattung Himmelblau Graz. Sie ist in der Region tief verwurzelt und kennt die Bedürfnisse der Menschen vor Ort genau. „Für mich ist es zentral, dass Angehörige und Vorsorgekund:innen sich gut aufgehoben fühlen und in einem geschützten Rahmen über ihre Wünsche sprechen können. Umso mehr freut es mich, dass wir unsere Expertise nun an einem weiteren Standort anbieten können“, betont Praßl. Sie und ihr Team begleiten Familien und Einzelpersonen in allen Fragen rund um das Thema Bestattung und Vorsorge – mit viel Einfühlungsvermögen, Erfahrung und Menschlichkeit.

©Bestattung Himmelblau