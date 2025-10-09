Neue Grazer Kinderbuch-Broschüre: Geschichten ohne Rollenklischees

Im Vorfeld des Weltmädchentags präsentierte die Stadt Graz eine neue Broschüre mit Kinderbüchern, die frei von Rollenklischees sind. Damit sollen Mädchen und Buben von klein auf bestärkt werden, ihren eigenen Weg zu gehen.

Anlässlich des Internationalen Weltmädchentags am 11. Oktober hat die Stadt Graz ein klares Zeichen gesetzt: Frauenstadträtin und Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) präsentierte gemeinsam mit dem Referat Frauen & Gleichstellung sowie der Stadtbibliothek die neue Broschüre „Geschlechtersensible Kinderbücher“. Ziel ist es, Kinder schon früh zu ermutigen, über alte Rollenbilder hinauszudenken.

„Kinderbücher bieten die Möglichkeit, die Lebensperspektive zu erweitern“

„Schon im Kindergarten heißt es dann, ‚Mädchen sind schwach‘ oder ‚Buben dürfen nicht weinen‘“, erklärte Projektleiterin Melanie Berner. „Gerade Kinderbücher bieten die Möglichkeit, andere Geschichten zu erzählen und somit die Lebensperspektive zu erweitern.“ Die ausgewählten Bücher zeigen, dass Mädchen ebenso mutig, sportlich und abenteuerlustig sein können wie Buben und umgekehrt.

Gleichstellung beginnt im Kinderzimmer

Kahr betonte bei der Präsentation, wie wichtig frühe Förderung und Unterstützung sind: „Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen ist uns ein wichtiges Anliegen. Mädels stehen alle Möglichkeiten offen, wenn sie schon als Kind zuhause Unterstützung bekommen und stark gemacht werden.“ Sie hob auch die Bedeutung des Vorlesens hervor: „Lesen ist eine Bereicherung und ein Schatz fürs ganze Leben. Unsere Bibliotheken mit ihrer fachlichen Kompetenz und der freundlichen Begegnung von Kindern und Jugendlichen sind ein wichtiger Grundstein dafür.“

©Stadt Graz/Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr präsentierte gemeinsam mit dem Referat Frauen & Gleichstellung die neue Broschüre „Geschlechtersensible Kinderbücher“.

Vorlesen als Schlüssel zur Entwicklung

Dass gemeinsames Lesen weit mehr ist als nur eine Freizeitbeschäftigung, unterstrich Stadtbibliotheksleiterin Marie Therese Stampfl: „Das gemeinsame Vorlesen stärkt nicht nur die Sprachentwicklung und Konzentration, sondern regt auch die Fantasie an und vermittelt wichtige soziale Kompetenzen.“ Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, entwickeln häufiger Freude am Lesen – ein entscheidender Grundstein für Bildung und lebenslanges Lernen. Stampfl wies auch darauf hin, dass Kinder und Jugendliche in den Grazer Stadtbibliotheken kostenlos lesen können. „Dabei ist es wichtig, bis ins Volksschulalter vorzulesen, denn die geistige Entwicklung von Kindern ist oft bereits weiter fortgeschritten als die Lesefähigkeit.“

Broschüre und Themenpaket für Bildungseinrichtungen

Mit der neuen Broschüre, die an rund 300 Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in Graz verteilt wird, gelangt das Thema Gleichberechtigung direkt in den pädagogischen Alltag. Neben 18 sorgfältig ausgewählten Kinderbüchern bietet sie Kurzbeschreibungen für Eltern und Fachkräfte. Dazu gibt es ein begleitendes Themenpaket mit allen Büchern, Memory-Karten und didaktischem Material. „Dank einer Kooperation kann das Themenpaket der Stadtbibliothek Graz für Kinderbildungs-, Betreuungseinrichtungen und Schulen kostenfrei entlehnt werden“, erklärte Doris Kirschner, Leiterin des Referats Frauen & Gleichstellung.

©Stadt Graz/Fischer Schon die Kleinsten sollen erfahren, dass Mädchen und Buben alles sein können, was sie wollen.

Lesen, lernen, wachsen – ohne Klischees

Boris Miedl von der „Teaching Library“ ergänzte, dass es mittlerweile rund 350 Mini-Bibliotheken in Form von Themenboxen in Grazer Bildungseinrichtungen gibt. „Sie werden den Schulen kostenlos zugestellt und können bis zu sechs Wochen entlehnt werden.“