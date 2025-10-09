Keine Nulllohnrunde: Graz übernimmt Gehaltsabschluss des Bundes

Die Stadt Graz übernimmt den Gehaltsabschluss des Bundes für den öffentlichen Dienst. Damit sind auch die Einkommen der rund 7.000 städtischen Mitarbeiter bis 2028 abgesichert. Eine Nulllohnrunde bleibt aus.

Die Stadt Graz hat beschlossen, den Gehaltsabschluss des Bundes für den öffentlichen Dienst zu übernehmen. Damit gelten die vereinbarten Erhöhungen auch für die Mitarbeiter des Magistrats.

Am Dienstagabend, dem 7. Oktober 2025, erzielten die Bundesregierung und die Gewerkschaft eine Einigung über den Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst für die kommenden drei Jahre. Der bereits fixierte Abschluss für das Jahr 2026 bleibt bestehen: eine Anpassung an die Inflation plus 0,3 Prozent, inklusive Nebengebühren und Zulagen. Diese Erhöhung tritt mit 1. Juli 2026 in Kraft. Für die Jahre 2027 und 2028 sind einkommensabhängige Erhöhungen vorgesehen. 2027 liegen diese zwischen 20,60 und 58,30 Euro, 2028 zwischen 21,20 und 59,20 Euro. Damit konnte eine Nulllohnrunde vermieden werden. Zugleich soll der Abschluss die öffentlichen Haushalte entlasten.

Graz folgt Bundesregelung

Zwischen Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und dem Vorsitzenden des Zentralausschusses der Personalvertretung, Wolfgang Demschner, wurde am Mittwoch Einigung erzielt, den Bundesabschluss auch für die Beschäftigten der Stadt Graz zu übernehmen. Laut Stadtverwaltung wird damit die bisherige Praxis fortgeführt, wonach die städtischen Bediensteten die gleichen Gehaltserhöhungen erhalten wie die Bundesbediensteten.

Die Stadt Graz übernimmt den Gehaltsabschluss des Bundes und sorgt damit für einheitliche Regelungen im öffentlichen Dienst.

Kahr: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es ein wichtiges Signal“

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) erklärte: „Wir danken der städtischen Personalvertretung für die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es ein wichtiges Signal, dass man sich auf einen fairen Abschluss verständigt und von einer Nulllohnrunde abgesehen hat.“ Der Vorsitzende des Zentralausschusses, Wolfgang Demschner, betonte: „Ich bedanke mich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bei Manfred Eber für die wertschätzende Sozialpartnerschaft, den konstruktiven Austausch und die rasche Zusage zum Abschluss.“ Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) ergänzte: „Es ist gute Tradition, dass der Bundesabschluss auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats Graz übernommen wird. Der Abschluss bringt Verlässlichkeit für unsere Beschäftigten und Entlastung für die öffentlichen Haushalte – ein ausgewogener Kompromiss, der in herausfordernden Zeiten besonders wichtig ist.“