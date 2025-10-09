„Feuer frei“ für Neugierige: Graz öffnet die Tore der neuen Feuerwache

Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, lädt die Berufsfeuerwehr Graz zum Tag der offenen Tür und das erstmals in der brandneuen Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz.

Noch bevor die neue Feuerwache Ost offiziell in Betrieb geht, darf die Grazer Bevölkerung schon einen Blick hineinwerfen. Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, können Interessierte von 10 bis 17 Uhr einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen. Führungen durch das moderne Gebäude starten laufend. Wer dabei sein möchte, meldet sich am besten gleich ab 9.30 Uhr beim Info-Stand an. Die letzte Runde startet um 16.30 Uhr.

©Buero SuedOst

Heiße Vorführungen und kühle Köpfe

Gleich um 11 Uhr wird es richtig heiß: Die Feuerwehr zeigt live, wie man Fettbrände sicher löscht und Entstehungsbrände bekämpft. Ein spannender Einblick, der nicht nur für Hobbyköchinnen und -köche lehrreich ist. Um 13 Uhr geht’s hoch hinaus: die Einsatzvorführung der Höhenrettung verspricht Nervenkitzel pur. Und um 15 Uhr folgt ein weiteres Highlight: die Präsentation der neuen Drehleiter.

Spiel, Spaß und Feuerwehroldtimer

Während sich Technikfans an den Einsatzfahrzeugen erfreuen, kommen auch die Kleinsten nicht zu kurz. Das Kinderprogramm bietet Clown Jako, ein Ringelspiel, eine Malecke und sogar eine Fotobox. Wer es nostalgisch mag, sollte die Feuerwehr-Oldtimer nicht verpassen. Sie zeigen eindrucksvoll, wie sich der Einsatzalltag im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Nach einem Tag voller Eindrücke klingt das Fest ab 17.30 Uhr gemütlich aus. Für gute Stimmung sorgt die Band „Grod aus“ mit Austropop-Klassikern.