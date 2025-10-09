Skip to content
Dr. Lena Sternad erhielt bei den 35. „Grazer Fortbildungstagen“ den Turnusärztepreis für ihren außergewöhnlichen Fallbericht „Ein unerwartetes Zebra in der Gynäkologie“.
Graz
09/10/2025
Auszeichnung für Jungärztin: Dr. Lena Sternad überzeugt mit „Zebra“

Über 1.000 Ärzte feierten 35 Jahre „Grazer Fortbildungstage“. Im Mittelpunkt standen Wissen, Vernetzung und Nachwuchs. Der Turnusärztepreis ging an Dr. Lena Sternad für ein „Zebra“ in der Gynäkologie.

Seit 35 Jahren sind die „Grazer Fortbildungstage“ fixer Bestandteil im Kalender vieler Mediziner: Die „Grazer Fortbildungstage“ der Ärztekammer für Steiermark. Auch beim 35-jährigen Jubiläum standen aktuelle Themen der Gesundheitsversorgung, interdisziplinärer Austausch und ärztliche Weiterbildung im Fokus. Über 1.000 Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, sich an sechs Tagen über neueste Entwicklungen in der Medizin zu informieren und Erfahrungen auszutauschen.

Von Nachhaltigkeit bis Nachwuchsförderung

Das Programm konnte sich sehen lassen: 3 Morgenvorlesungen, 33 Plenarvorträge, 2 Symposien, 4 Meet-the-Expert-Formate, 54 Seminare und Kurse sowie ein eigenes KPJ-Symposium boten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung. Schwerpunkte lagen auf vernetzter Versorgung, nachhaltigem ärztlichen Handeln und der Verbindung zwischen medizinischem Fortschritt und gesellschaftlicher Verantwortung. Damit wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Weiterbildung und Austausch für die Qualität der medizinischen Versorgung in der Steiermark sind.

Nachwuchs im Mittelpunkt

Ein besonderer Höhepunkt war auch heuer wieder die Verleihung des Turnusärztepreises, der in Kooperation mit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark vergeben wird. Damit soll das Engagement junger Ärztinnen und Ärzte sichtbar gemacht und gefördert werden. Ausgezeichnet wurden heuer Dr. Lena Sternad (28), Dr. Luisa Schlagbauer (30) und Dr. Simon Strohmeier (28). Alle drei überzeugten die Jury mit ihren eingereichten Fallberichten durch medizinische Präzision und innovative Herangehensweisen.

Foto auf 5min.at zeigt Personen in die Kamera lächeln.
©Schiffer/Ärztekammer Steiermark
Dr. Luisa Schlagbauer, Prokurist Thomas Zehetleitner, Dr. Lena Sternad, Präsident Dr. Michael Sacherer, Dr. Simon Strohmeier

Preis für ein „Zebra“ in der Gynäkologie

Die Gewinnerin Dr. Lena Sternad begann ihre Ausbildung am 1. September 2024 und arbeitet derzeit am LKH Graz II, Standort Voitsberg, in der Abteilung für Innere Medizin. Sie erhielt den Preis für ihren Fallbericht mit dem Titel „Wenn Gewohntes täuscht: Ein unerwartetes ‚Zebra‘ in der Gynäkologie“. Der Begriff „Zebra“ steht in der Medizin für seltene oder unerwartete Diagnosen – also Fälle, bei denen hinter alltäglichen Symptomen eine außergewöhnliche Ursache steckt. Mit ihrem Bericht zeigte Sternad, wie wichtig genaues Hinsehen und kritisches Denken in der klinischen Praxis sind.

