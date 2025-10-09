„Creative Night Graz“: Agenturen öffnen trotz CIS-Aus ihre Türen

Für GROOX-Agenturchef Jürgen Gruber fällt die „Creative Night Graz“ mit dem 20-Jahr-Jubiläum seiner Agentur zusammen. Während die CIS endet und die Zukunft des Designmonats Graz offen ist, bleibt die Kreativszene aktiv.

Nach dem Ende der Creative Industries Styria (CIS) steht die Zukunft des Designmonats Graz weiter offen. Dennoch zeigt sich die Kreativszene am Freitag, dem 10. Oktober, bei der „Creative Night“ von ihrer aktiven Seite, wenn Studios und Agenturen in Graz ihre Türen öffnen-

Ende der CIS sorgt für Unsicherheit

Mit dem Ruhestand von Eberhard Schrempf wird die Creative Industries Styria (CIS), die seit 2007 die Kreativwirtschaft in der Steiermark stärkte, aufgelöst. Damit endet eine Ära, die eng mit dem Designmonat Graz verbunden war. Seit 2011 trägt Graz den Titel „UNESCO City of Design“, der der Stadt internationale Aufmerksamkeit brachte. Wie es nun mit dem Designmonat weitergeht, ist noch unklar. Der Aufsichtsrat der CIS GmbH wurde aufgelöst, ein neuer kann erst eingesetzt werden, wenn der Fortbestand und die Ausrichtung der CIS geklärt sind. Im Grazer Gemeinderat wird darüber weiter diskutiert.

©GROOX | Agenturchef Jürgen Gruber feiert 20 Jahre Kreativität und öffnet bei der „Creative Night Graz“ gemeinsam mit vielen anderen Studios seine Türen.

Stadt sichert Unterstützung zu

Von einem vollständigen Ende des Designmonats will man im Grazer Rathaus nichts wissen. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erklärte, dass der Stadt die Kreativwirtschaft und insbesondere der Designmonat wichtig seien: „Wir haben dafür auch Förderungen in Aussicht gestellt.“ Für das Jahr 2025 waren 250.000 Euro Basisfinanzierung vorgesehen. Möglich sei laut Stadt jedoch, dass das Festival künftig in reduzierter Form stattfindet.

„We are open“ – Creative Night Graz 2025

Am Freitag, 10. Oktober, findet in Graz die „Creative Night“ statt. Unter dem Motto „We are open“ öffnen Studios, Agenturen und Ateliers der Stadt von 16 bis 21 Uhr ihre Türen. Besucher können Einblicke in Arbeitsprozesse und aktuelle Projekte erhalten, sich vernetzen und potenzielle Arbeitgeber kennenlernen. Egal, ob man die Betriebe auf eigene Faust besucht oder an geführten Touren teilnimmt. Die Creative Night bietet die Gelegenheit, die Vielfalt der Grazer Kreativwirtschaft kennenzulernen.

20 Jahre Kreativität – Jubiläum für Jürgen Gruber

Auch die Grazer Filmproduktion GROOX von Jürgen Gruber nimmt an der Veranstaltung teil. Sie feiert gleichzeitig ihr 20-jähriges Bestehen. Gegenüber 5 Minuten erklärte Gruber: „Die Creative Night gibt genau kleinen Agenturen wie unserer (die klein sind, aber echt Großes machen) eine Plattform und Bühne. Dass es in diesem Fall mit unserem 20-Jahresjubiläum zusammenfällt, war für uns der Jackpot. Genau von diesen Events, diesem aktiven Netzwerken leben und lebten wir die letzten 20 Jahre. Danke an die CIS.“