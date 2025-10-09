Grazer Forscher verwandeln Holzreste in nachhaltiges Plastik

Weg mit dem Erdöl, her mit den Pflanzenresten: Die TU Graz leitet ein europaweites Forschungsnetzwerk, das Kunststoffe aus Holzabfällen entwickeln will. 4,3 Millionen Euro EU-Förderung sollen die Vision Wirklichkeit werden lassen.

Holz statt Erdöl - die TU Graz zeigt, wie man aus Pflanzenresten das Plastik der Zukunft macht.

Was bisher als Abfall galt, bekommt nun Starpotenzial: Lignin, das ist der Stoff, der Holz fest macht, fällt in der Holz- und Papierindustrie millionenfach als Nebenprodukt an. Meist landet es schlicht in der Verbrennung. Doch an der TU Graz hat man Größeres vor. „Wir wollen aus diesem pflanzlichen Reststoff nachhaltige Hochleistungs-Polymere herstellen“, erklärt Robert Kourist vom Institut für Molekulare Biotechnologie. Klingt kompliziert, ist aber einfach gesagt: Plastik ohne Erdöl und das auf Basis von Holz!

©Lunghammer – TU Graz „Wir wollen aus diesem pflanzlichen Reststoff nachhaltige Hochleistungs-Polymere herstellen“, erklärt Robert Kourist vom Institut für Molekulare Biotechnologie.

Europa forscht gemeinsam

Unter dem klingenden Namen B3PO (Better BioBased Polymer) startet ab Jänner 2026 ein europaweites Doktorandennetzwerk, das von der TU Graz koordiniert wird. Neun Forschungsinstitutionen, 15 Doktoranden und jede Menge High-Tech-Unternehmen arbeiten dabei Hand in Hand. Das Ziel: pflanzenbasierte Kunststoffe, die nicht nur umweltfreundlich, sondern auch rezyklierbar und biologisch abbaubar sind. „Gemeinsam wollen wir Prozesse zur Herstellung von Hochleistungs-Polymeren entwickeln“, so Kourist.

Von der Holzspäne zum Hightech-Material: Der Weg von der Holzspäne bis zur nachhaltigen Verpackung ist kein Spaziergang. Das Team setzt dabei auf eine dreistufige Innovationsstrategie: Schonender Biomasse-Abbau: Holzreste werden in einem neuen, einstufigen Verfahren so behandelt, dass gezielt Lignin-Bausteine gewonnen werden – ohne schädliche Nebenprodukte. Bio-Aufbereitung: Statt Chemiekeule kommt Biotechnologie zum Einsatz. Mithilfe von Enzymen und Machine Learning entstehen daraus chemische Grundstoffe. Wiederaufbau: Diese Grundstoffe werden zu neuen, biobasierten Materialien für Verpackungen, Beschichtungen und Klebstoffe verarbeitet. Am Ende steht ein Kunststoff, der nicht nur nachhaltiger, sondern auch leistungsfähiger sein soll als seine fossilen Vorgänger.

Doppelt hält besser

Das Projekt ist aber nicht nur Forschung, sondern auch Ausbildung. B3PO bietet ein neuartiges Ausbildungsmodell mit Doppel-Doktoraten. Junge Wissenschaftler forschen an zwei Universitäten und sammeln Erfahrung in der Industrie. Das Ziel: eine Generation von Forscherinnen und Forschern, die die gesamte Wertschöpfungskette von biobasierten Materialien versteht – vom Holzstück bis zum fertigen Produkt.

Grazer Forschergeist trifft europäische Teamarbeit

Neben der TU Graz sind auch die BOKU Wien, Universitäten aus Berlin, Aachen, Zagreb, Marseille und weiteren Städten beteiligt. Dazu kommen Partner aus der Industrie – von Henkel bis hin zu Start-ups, die sich auf Biotechnologie spezialisiert haben. Was dabei herauskommen soll, ist mehr als nur ein Ersatz für Erdölkunststoffe. Es ist ein Beispiel dafür, wie Innovation, Nachhaltigkeit und europäische Zusammenarbeit Hand in Hand gehen können – mit einer guten Portion Grazer Forschergeist.