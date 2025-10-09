Graz übernimmt Drei-Jahres-Abschluss bei Beamtengehältern

Nach der Einigung auf Bundesebene übernimmt nun auch die Stadt Graz den Drei-Jahres-Abschluss für ihre Bediensteten. Damit folgt die steirische Landeshauptstadt dem Modell, das eine vorübergehende Pause bei Gehaltserhöhungen vorsieht. Laut einer Aussendung der Stadt bleibe der zuvor vereinbarte Abschluss für 2026 grundsätzlich aufrecht: eine Inflationsanpassung plus 0,3 Prozentpunkte, inklusive Nebengebühren und Zulagen. Diese Erhöhung tritt allerdings erst mit 1. Juli 2026 in Kraft. Für die Jahre 2027 und 2028 sind einkommensabhängige Erhöhungen vorgesehen. Das Büro von Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erklärte: „Eine befürchtete Nulllohnrunde konnte abgewendet werden, gleichzeitig sorgt der Abschluss für eine Entlastung der öffentlichen Haushalte.“ Eber hatte die Verhandlungen gemeinsam mit Wolfgang Demschner, dem Vorsitzenden des Zentralausschusses der Personalvertretung, geführt.

©Foto Fischer Am Foto: Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ).

Kahr: Wichtiges Signal in schwierigen Zeiten

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden und sprach von einem fairen Kompromiss: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es ein wichtiges Signal, dass man sich auf einen fairen Abschluss verständigt und von einer Nulllohnrunde abgesehen hat.“

©KPÖ Am Foto: Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).

Bundesweiter Zusammenhang

Graz reiht sich damit in die Liste jener Länder und Städte ein, die dem Drei-Jahres-Abschluss auf Bundesebene folgen. Bereits Wien und Tirol hatten am Donnerstag ihre Zustimmung bekannt gegeben, während andere Länder – etwa Kärnten und das Burgenland – noch mit der Personalvertretung im Gespräch stehen. Der bundesweite Abschluss sieht vor, dass von Jänner bis Juni 2026 keine Gehaltserhöhung erfolgt, gefolgt von einer Anhebung um 3,3 Prozent von Juli 2026 bis Juli 2027. (APA/RED; 9.10.2025)