Das hat es mit dem roten Kiosk am Griesplatz auf sich

Die aktuelle Bürgerbeteiligung am Griesplatz bringt wertvolle Ideen für die künftige Platzgestaltung. Bereits gesammelte Vorschläge aus den Jahren 2015 bis 2018 fließen ebenfalls in die Planungen mit ein.

Treffpunkt: Der knallrote Kiosk entpuppte sich als Publikumsmagnet, wobei er mit seiner Flexibilität, den aufklappbaren Workshop-Plakaten und den Sitzgelegenheiten sowie dem Ausguck punktete.

Wie bewegen sich die Menschen über den und am Griesplatz? Was gefällt ihnen, was wünschen sie sich für die Zukunft dieses zentralen Grazer Platzes? Diese und viele weitere Fragen konnten Bürge in den letzten Wochen beim knallroten Kiosk mitten am Griesplatz beantworten – und damit direkt zur zukünftigen Gestaltung des öffentlichen Raums beitragen.

Griesplatz: Rege Resonanz beim knallroten Kiosk

Der Kiosk, betreut vom Stadtlabor im Auftrag der Stadt Graz, war das Herzstück des aktuellen Beteiligungsprozesses. Ziel war es, Menschen dort zu erreichen, wo sie unterwegs sind – ob zu Fuß, mit dem Rad, den Öffis oder dem Auto. Der direkte Austausch mit rund 200 Personen vor Ort ermöglichte spontane, mitunter sehr ausführliche Gespräche, unkomplizierte Rückmeldungen und vielfältige Ideen. Was auffiel: Viele der Wünsche und Anregungen decken sich mit den Ergebnissen aus den vorangegangenen Beteiligungsformaten aus den Jahren 2015 bis 2018. Auch diese wertvollen Beiträge gehen nicht verloren: Sie fließen ebenfalls in das neue Konzept ein und bilden die Basis für die geplante Neugestaltung.

Interviews mit Unternehmern

Neben den zahlreichen Gesprächen am Platz wurden zusätzlich 30 Interviews mit Unternehmern im Umfeld geführt, um deren Perspektiven und Bedürfnisse im betrieblichen Alltag – etwa in Bezug auf Ladezonen, Kundenverkehr oder Aufenthaltsqualität – zu berücksichtigen. Ergänzend fanden Experten-Dialoge mit Vertretern der Verwaltung zu Themen wie Mobilität und öffentlichem Raum statt. Die Rückmeldungen und Anregungen aus all diesen Formaten werden derzeit vom Stadtlabor ausgewertet. Sie fließen gemeinsam mit den bereits in den vergangenen Jahren erhobenen Inputs aus Bürger:innenbefragungen und Workshops in die weiteren Planungen ein. Noch heuer soll somit der Planungswettbewerb für die Neugestaltung des Griesplatzes starten.

Ergebnisse am 21. Oktober

Die Ergebnisse werden am 21. Oktober um 18 Uhr bei der Informationsveranstaltung „Neugestaltung Griesplatz“ in der Albert Schweitzer Klinik, Albert-Schweitzer-Gasse 36 präsentiert. Dort wird auch der Ablauf des Architekturwettbewerbs vorgestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 17:00 Uhr aktualisiert