ATSE Graz empfängt Meister Gmunden Sharks

Am Samstag, 11. Oktober, um 19 Uhr, kommt es im Merkur Eisstadion zum ersten Heimauftritt des ATSE Graz in dieser Saison. Die Eggenberger treffen dabei auf die Gmunden Sharks.

Beide Teams starteten erfolgreich in die neue Saison und konnten ihre Auftaktspiele gegen Kapfenberg für sich entscheiden: Während der ATSE Graz einen knappen Overtime-Sieg feierte, gewannen die Gmundner souverän mit 3:0. Trainer Markus Losch kann nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen und erwartet einen intensiven Kampf um jeden Zentimeter Eis: „Gegen den Meister braucht es volle Konzentration und Einsatz von der ersten bis zur letzten Sekunde“, so Losch.

Eishockey-Duell auf höchstem Niveau

Für die Zuschauer verspricht das Duell Eishockey auf höchstem ÖEL-Niveau – schnell, körperbetont und spannend bis zur Schluss-Sirene. Zusätzlich öffnet der ATSE diesmal auch die VIP-Tribüne und bietet seinen Fans die Möglichkeit, das Spiel von den besten Plätzen im Stadion zu verfolgen. Der ATSE freut sich auf zahlreiche Unterstützung und ein stimmungsvolles Eishockeyfest.