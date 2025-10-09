Inklusive Ritterburg im Fröbelpark eröffnet

Mit der neuen hölzernen Ritterburg startet eine umfassende Revitalisierung des Fröbelparks. Der neue Spielbereich wurde bereits mit Herbstbeginn fertiggestellt und ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen Neugestaltung des Parks, die im kommenden Jahr fortgesetzt wird. Damit entsteht in einem der am dichtesten bewohnten Bezirke von Graz ein moderner, grüner Freiraum, der Lebensqualität und Begegnung mitten im Stadtgebiet fördert.

Wenn wir die Stadt für Kinder gut gestalten, wird sie für alle besser. Graz wächst – und mit Projekten wie dem Spielplatz im Fröbelpark wächst auch das Miteinander. Wir schaffen Orte, an denen Kinder stark werden und Stadt lebendig bleibt.“ – Vizebürgermeisterin Judith Schwentner

©Stadt Graz/Foto Fischer

Ein zentrales Anliegen bei der Planung war der Erhalt des gesamten alten Baumbestands. Alle Bäume konnten erhalten bleiben – sie spenden nun Schatten über die Spielfläche und machen den Platz auch an heißen Sommertagen angenehm nutzbar. Damit bleibt der natürliche Charakter des Fröbelparks erhalten und das Mikroklima des Viertels wird gestärkt.

Inklusiv und barrierefrei

Die neue Ritterburg ist ein optischer Blickfang, ein Ort für alle. Das multifunktionale Spielgerät wurde inklusiv und barrierefrei gestaltet, damit Kinder aller Altersgruppen und Fähigkeiten gemeinsam spielen, entdecken und toben können. Über Rampen und Plattformen können auch Kinder im Rollstuhl die Burg erkunden, akustische und optische Elemente regen die Sinne an. Eine Doppelrutsche erlaubt gemeinsames Rutschen für Kinder, die Unterstützung benötigen und ein Rollstuhl-Karussell sorgt zusätzlich für Spaß und Bewegung. Das Projekt wurde von der Abteilung Grünraum und Gewässer in Zusammenarbeit mit der Holding Graz umgesetzt. Das Spielgerät stammt von der Firma Kompan, der Fallschutz aus luft- und wasser- durchlässigem EPDM sorgt für Sicherheit und ist besonders pflegeleicht.