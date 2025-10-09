17-Jährige bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht nach Hinweisen

Am frühen Donnerstagmorgen, 9. Oktober 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einer 17-jährigen Mopedlenkerin. Die Jugendliche wurde dabei schwer verletzt.

Der 16-jährige Grazer fuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Ragnitzstraße (Bezirk St. Leonhard) stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in den Berthold-Linder-Weg einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 17-jährige Grazerin mit ihrem Moped ebenfalls in westliche Richtung. Der 16-Jährige dürfte jedoch unmittelbar vor ihr nach links in den Berthold-Linder-Weg eingebogen sein. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Mopedlenkerin stark ab und kam dabei zu Sturz.

Jugendliche schwer verletzt, Polizei bittet um Hinweise

Ein Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen erfolgte nicht. Die 17-Jährige wurde beim Sturz schwer verletzt und im LKH Graz ambulant behandelt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Graz zu melden: 059133 654110

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 18:45 Uhr aktualisiert