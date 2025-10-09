Arbeitsunfall: 24-Jähriger geriet mit Hand in laufende Rolltreppe

Am Donnerstagabend, 9. Oktober 2025, verletzte sich ein 24-jähriger Arbeiter bei Servicearbeiten an einer Rolltreppe in einem Möbelhaus schwer an der Hand.

In Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Donnerstag zu einem gefährlichen Arbeitsunfall. Ein 24-Jähriger führte gegen 17.30 Uhr Wartungsarbeiten durch, als er mit der rechten Hand in die laufende Rolltreppe geriet.

Kunde eilte zu Hilfe

Ein 30-jähriger Kunde aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bemerkte den Unfall und eilte sofort zur Hilfe. Er befreite den Arbeiter aus der Rolltreppe und verhinderte damit vermutlich schwerere Verletzungen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fremdverschulden wurde nicht festgestellt.