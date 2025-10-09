Eine Genussreise durch Graz: So schön war „Vollmund 2025“

Mit den beiden Veranstaltungen in der Kanonenbastei am Schlossberg fand die diesjährige VOLLMUND-Serie ihren krönenden Abschluss. Sylvia Loidolt, Vorsitzende & Mag. Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz ist überzeugt: „VOLLMUND vereint Kulinarik auf höchstem Niveau mit einer einzigartigen Kulisse und besonderen Menschen. Mit dieser Eventreihe haben wir ein neues kulinarisches Leitprodukt für unsere Region geschaffen, das schon jetzt weit über unsere Grenzen hinaus Strahlkraft entwickelt und Gäste aus nah und fern anzieht!“

Wertschöpfung und Wir-Gefühl

In Zusammenarbeit mit der Firma Innoprojekt Standort- und Lebensraummanagement hat die Erlebnisregion Graz 2024 diese einzigartige Veranstaltungsreihe als kulinarisches Leitprodukt entwickelt und inszeniert. Mit VOLLMUND soll weit über die Grenzen hinaus gezeigt werden, wie viel Genuss-Potential in der Erlebnisregion Graz steckt. Jedes Jahr werden neue Top-Köche, Gastgeber & Sommeliers vor den Vorhang geholt, die sich für die Zusammenstellung ihrer Menüs von der Topographie vor Ort inspirieren lassen. In Kombination mit den außergewöhnlichen Locations entstehen einzigartige Bilder, die wiederum neue, begeisterte Gäste in die Erlebnisregion Graz locken. Mit dieser Veranstaltungsreihe soll die regionale Wertschöpfung gesteigert und zusätzlich zu den eigentlichen Events Folgebuchungen in den Betrieben generiert werden. Darüber hinaus werden alle Leistungen durch Betriebe aus der Steiermark und speziell der Erlebnisregion Graz erbracht: Transportunternehmen, Materialeinkauf, Umsetzung und Bau, Montage, Dekoration und viele weitere Sparten.

Eine Genussreise durch die Erlebnisregion Graz

Jede Veranstaltung hat ihre eigene Handschrift, geprägt von den Persönlichkeiten der Köchinnen & Köche und der besonderen Topographie der einzelnen Veranstaltungsorte. Was alle Veranstaltungen eint: Die Atmosphäre ist magisch und der Geschmack unvergesslich. VOLLMUND 2025 führte vom Hüblerhof in Semriach nach Frohnleiten, auf den Graz Airport sowie auf den Grazer Schlossberg, wo die Veranstaltungsreihe ihren Abschluss fand.

Am Berg – Auftakt in Semriach

Im Schein des Vollmonds wurde der Hüblerhof in Semriach zur stimmungsvollen Kulisse für ein Fest der Sinne! Zwei Abende, zwei herausragende Köchinnen und ein 5-Gänge-Menü, das keine Wünsche offenließ: Maria Möstl vom Häuserl im Wald, unterstützt von ihrem Sohn Sebastian, und Sylvia Loidolt vom Semriacherhof zauberten raffinierte Gaumenfreuden auf die Teller der Gäste. Für die perfekte Balance im Glas sorgten Weinakademikerin Sandra Loidolt und Markus Scheucher.

©Region-Graz-www.wolfganghummer.com

Am Wasser in Frohnleiten – zwischen Pflanzenpracht & magischer Skyline

Eingebettet in die grüne Oase des Volkshausparks Frohnleiten, umgeben von rund 1.000 Pflanzenarten präsentierte Haubenkoch Reinhard Rois eine fein abgestimmte Abfolge kulinarischer Kreationen, die die Gäste mit raffinierten Aromen und kreativen Kompositionen begeisterte. Gäste aus Wien, Kärnten, Niederösterreich und Osttirol reisten eigens an und zeigten sich von der besonderen Atmosphäre begeistert. Für die Überraschung des Abends sorgte die Stadtgemeinde mit Bürgermeister Mag. Johannes Wagner: Die sonst ausschließlich in der Vorweihnachtszeit erleuchtete Skyline von Frohnleiten erstrahlte eigens für die Gäste der VOLLMUND-Abende und tauchte die Sommernacht in ein magisches Licht.

Am Graz Airport

Im September hob die Erlebnisregion ab – wortwörtlich: Der Graz Airport verwandelt sich in eine Bühne für Star- und TV-Koch Johann Lafer, der seine Heimat Steiermark kulinarisch in Szene setzte. Er überraschte die Besucher mit Kreationen, die Genuss, Originalität und die besondere Atmosphäre des Flughafens miteinander verbanden. Mit exquisiter Note und Gaumenfreuden der Ersten Klasse wurde dieser Abend zu etwas ganz Besonderem, an einem Ort, an dem man normalerweise nur mit „Boardingpass“ Zugang hat.

©Region-Graz-www.wolfganghummer.com

Über den Dächern der Stadt

Im Oktober folgte das große Finale: Über den Dächern von Graz, in der Kanonenbastei des Schlossbergs, sorgte Christof Widakovich vom Restaurant Schlossberg für den fulminanten Abschluss. Der steirische Haubenkoch begeisterte die Gäste mit einer Hommage an die spannende Geschichte der Stadt und die vielfältigen Einflüsse, die sie geprägt haben – von der Belagerung durch die Osmanen über die italienische Architektur bis hin zur französischen Besatzung. Diese historischen und kulinarischen Strömungen verband Widakovich zu einem 5-Gänge-Menü der Extraklasse, das Tradition und Innovation meisterhaft vereinte.