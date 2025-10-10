Ein Valentinstag verändert alles: Junger Steirer wurde zum Lebensretter

Am Valentinstag 2021 stand in Gratwein-Straßengel Nächstenliebe im Mittelpunkt. Zwei Teilnehmer der Stammzellen-Aktion wurden inzwischen zu Lebensrettern – darunter Daniel, der einem Patienten in Kanada neue Hoffnung schenkte.

Am 14. Februar 2021 öffneten sich die Türen der Straßengler Halle in Gratwein-Straßengel für eine Valentinsaktion der besonderen Art. Gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“, der österreichischen Leukämiehilfe fand eine von der Gemeinderätin Yasemin Cetin und Andrea Neundlinger organisierter Aktionstag zur Stammzellen-Registrierung statt. Auch die Beamten der Polizeiinspektion Gratwein und Graz-Lend hatten am Valen(dienst-)tag ein „Date“ der besonderen Art. Sie nahmen an der Stammzellentypisierungsaktion in Gratwein-Straßengel teil.

Daniel schenkt Kanadier Chance auf Leben

„Aus dieser tollen Aktion sind jetzt bereits zwei Lebensretter hervorgegangen“, freut sich der Verein „Geben für Leben“. Der erste Spender spendete seine Stammzellen am 9. Oktober 2023. Der zweite Spender „schenke keine Blumen, sondern rette ein Leben“. Daniel Walter kam mit seiner Freundin zur Typisierungsaktion und ließ sich registrieren. Am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025 wurde dem 22-Jährigen aus Judendorf-Straßengel seine Lebensretter-Urkunde für seine Stammzellenspende am 19. Mai 2025 überreicht. Daniel war in drei Stunden fertig mit der Spende. Die Stammzellen wurden einem Patienten in Kanada transplantiert, dem der Steirer mit seiner Spende Hoffnung auf Leben schenkte.