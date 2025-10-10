Am Samstag kommt es zu Anhaltungen mehrerer Grazer Linien
Aufgrund einer Demonstration kommt es am Samstagnachmittag in Graz zu Anhaltungen mehrerer Öffi-Linien. Die Holding Graz informiert.
„Wegen einer Versammlung zum Thema ‚Für Palästina – Gegen die rassistische Sparregierung‘ kommt es am Samstag, 11. Oktober 2025, in der Zeit von ca. 14.45 bis ca. 15.45 Uhr zu Anhaltungen der Buslinien 52 und 62 am Bahnhofgürtel, der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 in der Annenstraße bis zum Roseggerhaus und der Buslinien 40 und 67 im Bereich Roseggerhaus – Volksgartenstraße bis Lendplatz“, informiert die Holding Graz.
Die Route
Die Versammlung beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz. Um ca. 14.45 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Hauptbahnhof durch die Annenstraße – Volksgartenstraße – Lendplatz (Ankunft ca. 15.45 Uhr) in Bewegung.
Die Änderungen
Buslinien 52 und 62: Bei diesen Buslinien kommt es von ca. 14.40 Uhr bis ca. 14.55 Uhr im Bereich Hauptbahnhof – Bahnhofgürtel zu Verzögerungen.
Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: In der Zeit von 14.40 Uhr bis ca. 15.20 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien in der Annenstraße zwischen Hauptbahnhof und Roseggerhaus.
Buslinien 40 und 67: Bei diesen Buslinien kommt es gegen 15.20 Uhr bis ca. 15.45 Uhr im Bereich Annenstraße/Roseggerhaus – Volksgartenstraße – Lendplatz zu Verzögerungen.
Alternativstrecke zum Hauptbahnhof bei Sperre der Annenstraße: Fahren Sie mit den Linien 3 und 5 Richtung Andritz und steigen bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ zu den Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof um.