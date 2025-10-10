Am Samstag kommt es zu Anhaltungen mehrerer Grazer Linien

Buslinien 52 und 62: Bei diesen Buslinien kommt es von ca. 14.40 Uhr bis ca. 14.55 Uhr im Bereich Hauptbahnhof – Bahnhofgürtel zu Verzögerungen.

Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: In der Zeit von 14.40 Uhr bis ca. 15.20 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien in der Annenstraße zwischen Hauptbahnhof und Roseggerhaus.

Buslinien 40 und 67: Bei diesen Buslinien kommt es gegen 15.20 Uhr bis ca. 15.45 Uhr im Bereich Annenstraße/Roseggerhaus – Volksgartenstraße – Lendplatz zu Verzögerungen.

Alternativstrecke zum Hauptbahnhof bei Sperre der Annenstraße: Fahren Sie mit den Linien 3 und 5 Richtung Andritz und steigen bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ zu den Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof um.