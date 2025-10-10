Skip to content
Ein Koffer löste einen Polizeieinsatz am Grazer Hauptbahnhof aus
Graz
10/10/2025
Entwarnung

Hauptbahnhof: Gepäckstück sorgt am Freitagmorgen für Polizeieinsatz

Am heutigen Freitagmorgen, dem 10. Oktober 2025 kam es zu einem Polizeieinsatz am Grazer Hauptbahnhof. Auslöser war ein unbeaufsichtigter Koffer.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

Teile des Grazer Hauptbahnhofs wurden aus Sicherheitsgründen am Freitag abgesperrt. Ursache war ein Polizeieinsatz aufgrund eines herrenlosen Koffers. Es bestand keine Gefahr. „Der Einsatz konnte mittlerweile abgeschlossen werden“, informiert Fritz Grundnig, Sprecher der Polizei gegenüber 5 Minuten: „Er hat sich als harmlos herausgestellt.“

