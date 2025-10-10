Hauptbahnhof: Gepäckstück sorgt am Freitagmorgen für Polizeieinsatz

Am heutigen Freitagmorgen, dem 10. Oktober 2025 kam es zu einem Polizeieinsatz am Grazer Hauptbahnhof. Auslöser war ein unbeaufsichtigter Koffer.

Teile des Grazer Hauptbahnhofs wurden aus Sicherheitsgründen am Freitag abgesperrt. Ursache war ein Polizeieinsatz aufgrund eines herrenlosen Koffers. Es bestand keine Gefahr. „Der Einsatz konnte mittlerweile abgeschlossen werden“, informiert Fritz Grundnig, Sprecher der Polizei gegenüber 5 Minuten: „Er hat sich als harmlos herausgestellt.“