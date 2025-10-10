Nach Sanierung: Bad zur Sonne öffnet wieder

Das Bad zur Sonne in der Feuerbachgasse blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Bereits 1874 wurde am Standort ein „Badehaus“ errichtet, das Bad in seiner heutigen Form wurde 1958 errichtet. In den letzten Monaten wurde das wegen seines Glasdaches weithin bekannte Bad umfangreich saniert. Gearbeitet wurde an der Gebäude- und Badewassertechnik, an den Elektro- und Wasserinstallationen, der Lüftung und am Dach. „Das runderneuerte Bad zur Sonne öffnet am kommenden Montag, 13. Oktober wieder seine Pforten. Auch das Spa zur Sonne ist dann wieder ganz ohne Einschränkungen nutzbar“, informiert die Holding Graz.

Ab Ende November hält die Bim vor dem Bad zur Sonne

Beteiligungsstadtrat Manfred Eber sagt: „Ich freue mich, dass das Bad zur Sonne wieder geöffnet hat! Nach der großen Generalsanierung können hier nicht nur die vielen Schulschwimmkurse endlich wieder stattfinden, sondern auch zahlreiche Erwachsene werden das Bad wieder genießen.“ Holding Graz Vorstandsdirektor Mark Perz: „Mit der umfassenden Modernisierung haben wir nicht nur die technische Infrastruktur im Bad zur Sonne auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch die Basis für einen sicheren Badebetrieb über die nächsten Jahre geschaffen. Mein Dank gilt allen Kolleg:innen, die in den vergangenen Monaten tatkräftig an der Sanierung mitgewirkt haben. Ganz besonders groß ist die Freude dann ab Ende November, wenn auch die Straßenbahn direkt das Bad zur Sonne über die neue Neutorlinie ansteuert.“