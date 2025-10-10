Elisabeth van Treeck wird neue Vizerektorin an der Kunstuniversität Graz

Elisabeth van Treeck wird ab 1. Jänner 2026 neue Vizerektorin an der Kunstuniversität Graz (KUG). Die Forscherin folgt im Rektorat Constanze Wimmer, die ab 1. April Rektorin der Universität Mozarteum in Salzburg wird.

Mit der Nachbesetzung geht auch eine Neuverteilung der Agenden einher, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Kunstuniversität: Elisabeth van Treeck wird für Forschung, Gender und Diversität verantwortlich sein, Robert Höldrich übernimmt von Wimmer den Bereich Lehre.

Van Treeck einstimmig gewählt

Das einstimmige Votum für van Treeck des Universitätsrats folgte dem Vorschlag von Rektor Georg Schulz. Weiterhin gehören dem Rektorat Marie-Theres Holler, Höldrich und Werner Strenger an. Herwig Hösele, Vorsitzender des Universitätsrates der KUG, sagte: „Ich freue mich, dass mit der gebürtigen Steirerin Elisabeth van Treeck eine hochqualifizierte, international erfahrene Musik- und Theaterwissenschaftlerin der jüngeren Generation auf Vorschlag des Rektors einstimmig vom Universitätsrat zur Vizerektorin gewählt wurde. Es ist damit eine exzellente Ergänzung in der Zusammensetzung und Kompetenz des Rektoratsteams erfolgt.“