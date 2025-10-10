Ungarische Botschafterin zu Besuch in der Steiermark

Die ungarische Botschafterin Edit Szilágyiné Bátorfi besuchte am Freitag Landeshauptmann Mario Kunasek und Landtagspräsident Gerald Deutschmann in Graz. Im Mittelpunkt stand der Austausch zwischen der Steiermark und Ungarn.

Diplomatischer Besuch in der Steiermark: Die ungarische Botschafterin Edit Szilágyiné Bátorfi wurde am Freitag, dem 10. Oktober 2025, in der Grazer Burg von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Honorarkonsul Rudi Roth empfangen. Anschließend führte ihr Weg weiter ins Landhaus, wo Landtagspräsident Gerald Deutschmann die Diplomatin willkommen hieß. Der Besuch unterstreicht die engen Verbindungen zwischen der Steiermark und dem Nachbarland Ungarn. Beide Regionen arbeiten seit Jahren in vielen Bereichen erfolgreich zusammen – von Wirtschaft und Infrastruktur bis hin zu Kultur und Bildung.

©Land Steiermark/Robert Binder LH Mario Kunasek, Botschafterin Edit Szilágyiné Bátorfi und Honorarkonsul Rudi Roth in der Grazer Burg.

Gemeinsame Geschichte und neue Wege

Landeshauptmann Kunasek zeigte sich erfreut über den Besuch: „Seit Jahrhunderten verbinden die Steiermark und Ungarn starke Bande und eine gemeinsame, oft auch wechselhafte Geschichte“, betonte er. Besonders die jüngste Eröffnung der Schnellstraße S7 sei ein bedeutender Schritt: „Mit der S7 sind die Steiermark und Ungarn nun auch direkt über eine hochrangige Straße miteinander verbunden. Diese neue Straße wird dazu beitragen, dass in den kommenden Jahren der wirtschaftliche, politische und kulturelle Austausch weiter intensiviert werden kann.“ Die S7 gilt als wichtiger Meilenstein für die Region und soll künftig auch den grenzüberschreitenden Handel und Tourismus stärken.

Zeichen gelebter Nachbarschaft

Auch Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) hob die Bedeutung der Partnerschaft hervor: „Die Steiermark pflegt seit vielen Jahren eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit Ungarn. Der Besuch der ungarischen Botschafterin unterstreicht den kontinuierlichen Austausch in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sicherheit und ist ein schönes Zeichen der gelebten Nachbarschaft zwischen unseren Regionen.“