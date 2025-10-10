Startschuss für Rintpark-Neugestaltung in Frohnleiten gefallen

Mit der feierlichen Grundsteinlegung im Rintpark begann für die Stadtgemeinde Frohnleiten ein neues Kapitel. Bürgermeister Johannes Wagner begrüßte zahlreiche Gäste, darunter Vertreter des Landes Steiermark, des Gemeinderats und der beteiligten Bauunternehmen, und erinnerte an die lange Geschichte des Parks. Gleichzeitig blickte er in die Zukunft: „Der Rintpark ist für viele Menschen in Frohnleiten ein Ort der Begegnung. Mit dem Umbau schaffen wir ein Angebot, das kulturelle Veranstaltungen, Vereinsleben und Freizeitgestaltung verbindet und das für alle Generationen“, betonte Wagner. Bis Frühjahr 2026 soll auf dem traditionsreichen Areal ein moderner Veranstaltungsort entstehen. Neben neuen Spielbereichen und Freiflächen wird ein nachhaltiges Veranstaltungszentrum in Holzbauweise errichtet – mit Innenräumen, Schank, Lager, Sanitäranlagen und einer überdachten Außenfläche.

Gemeinschaftsprojekt mit Weitblick

Das Projekt ist Teil des Masterplans „Innenstadt Frohnleiten“, der 2023 gemeinsam mit Bürgern entwickelt wurde. Besonders wichtig war dabei die Einbindung aller Generationen – von Jugendlichen bis zu Senioren. Auch der Kindergemeinderat brachte Ideen ein. „Dass wir so viele unterschiedliche Stimmen gehört haben, war uns besonders wichtig. Der neue Rintpark ist ein Projekt, das aus der Bevölkerung entstanden und für die Bevölkerung gedacht ist“, erklärte Bürgermeister Wagner.

Ein Park mit Geschichte

Der Rintpark ist seit Jahrzehnten ein zentraler Treffpunkt in Frohnleiten. 1953 wurde das Areal von Frau Rint an die Gemeinde verkauft und diente seither als beliebte Veranstaltungsstätte. Diese Tradition bleibt erhalten: Während einige alte Gebäude weichen, bleibt die „Sterz-Hütte“ als identitätsstiftendes Element bestehen und wird in das neue Konzept integriert. Architekt Erich Ganster erläuterte die Pläne im Detail. Rund 2,5 Millionen Euro investiert die Stadtgemeinde in die Modernisierung. Das Ziel: ein Ort, der Kultur, Natur und Gemeinschaft miteinander verbindet.

©Stadtgemeinde Frohnleiten Grundsteinlegung für die Neugestaltung des Rintparks: Beim feierlichen Vergraben der Zeitkapsel (v. l. n. r.) Landtagsabgeordneter Johannes Wieser, Obfrau des Fachausschusses für Jugend und Generationen Sabrina Vötsch, Bürgermeister Johannes Wagner, Vizebürgermeister Hannes Pirstinger und Architekt Erich Ganster.

Nachhaltige Entwicklung für Frohnleiten

In seiner Rede hob Landtagsabgeordneter Johannes Wieser, der in Frohnleiten aufgewachsen ist, die regionale Bedeutung des Projekts hervor: „Der neue Rintpark ist ein Beispiel dafür, wie nachhaltige Regionalentwicklung aussehen kann. Als Frohnleitner freut es mich besonders zu sehen, wie sich unsere Stadt weiterentwickelt – mit Projekten, die Bewährtes bewahren und gleichzeitig Raum für Neues schaffen.“ Neben dem Veranstaltungszentrum wird auch die Spielplatzinfrastruktur erweitert – nicht nur im Rintpark, sondern auch am Hauptplatz. Damit reagiert die Stadt auf einen vielfach geäußerten Wunsch vieler Familien.

Eröffnung im Frühjahr 2026

Bis Frühjahr 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Geplant ist eine große Eröffnungsfeier, bei der der neue Rintpark seiner Bestimmung übergeben wird. Dann soll aus dem traditionsreichen Gelände ein moderner, lebendiger Treffpunkt werden.