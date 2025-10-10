Dankesabend für Tierschützer: Stadt Graz würdigt freiwilliges Engagement

Rund 100 Freiwillige folgten der Einladung von Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher (KFG) in den Steiermarkhof. Der Abend stand ganz im Zeichen des Dankes an jene, die sich Tag für Tag für Tiere in Not einsetzen.

Ein Abend ganz im Zeichen der Menschlichkeit und Tierliebe: Am Freitag, dem 10. Oktober 2025, lud die Grazer Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher (KFG) rund 100 Ehrenamtliche zu einem festlichen Dankesabend in den Steiermarkhof. Der Anlass war klar: jenen Danke zu sagen, die ihre Freizeit, Energie und oft auch eigenes Geld in den Schutz von Tieren investieren.

„Ohne freiwillige Arbeit wäre der Tierschutz in Graz nicht auf so gute Beine gestellt“

„Gäbe es die Ehrenamtlichen nicht, wäre der Tierschutz so in unserer Stadt und in diesem Land nicht möglich“, betonte Schönbacher in ihrer Ansprache. Die Stadträtin unterstrich, dass es ohne diesen Einsatz keine funktionierenden Strukturen im Tierschutz gäbe. „Neben den bekannten Tierschutzvereinen gibt es auch zahlreiche Einzelpersonen, welche sich im Tierschutz engagieren. Das umfasst neben der Freiwilligkeit vor allem Hingabe in der Freizeit und auch finanzielles Engagement. Und das in Zeiten, wo sich die Menschen kaum noch etwas leisten können. Ohne diese freiwillige Arbeit wäre der Tierschutz in Graz nicht auf so gute Beine gestellt!“

©Foto Fischer/Stadt Graz Je ein Vertreter der Tierschutzvereine sowie alle Privatpersonen mit Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher, Dr. Eva Winter (Abteilungsleiterin des Gesundheitsamtes) und Mag. Lisa Schatz (Leiterin des Veterinärreferates).

Wenn Engagement Herz zeigt

Der Abend machte deutlich, wie viel Herzblut hinter den vielen kleinen und großen Tierschutzinitiativen steckt. Ob im Tierheim, bei Katzenrettungen, in Auffangstationen oder bei Reptilienfreunden – überall braucht es Menschen, die mit anpacken. „Die Menschen sind heute Abend da, weil das Danke in unserer Gesellschaft einfach zu wenig vorkommt. Die meisten Menschen achten nur auf sich selbst – aber die Tierschützer hier in diesem Raum gehören meiner Meinung nach vor den Vorhang geholt.“ Mit diesen Worten würdigte Schönbacher die stillen Helden des Alltags. Als Zeichen der Anerkennung erhielten alle Freiwilligen eine geprägte Tierschutz-Münze, die sie an diesen besonderen Abend erinnern soll. Damit wollte die Stadt Graz nicht nur symbolisch Danke sagen, sondern auch zeigen, dass Engagement gesehen und geschätzt wird.

Vielfalt im Einsatz für Tiere

Der Einladung folgten zahlreiche Vereine und Initiativen, darunter das Landestierheim Grabenstraße, Arche Noah, die Schlossbergkatzen, Turtle Island, die Futterbox Graz, der Steirische Reptilien- und Amphibienverein, die Tierhilfe Steiermark sowie die Hundeschule Graz. Auch viele Privatpersonen, die sich tagtäglich für das Wohl von Tieren einsetzen, waren gekommen. Schönbacher brachte es auf den Punkt: „Tierschutz bedeutet Haltung, bedeutet hinzusehen, wenn andere wegsehen und bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Jeder Beitrag ist ein Puzzleteil in einem großen Ganzen.“