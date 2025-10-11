Granada spielen heute ihr letztes Konzert: „Danke an alle“

Die Austropop-Band Granada gibt am heutigen Samstagabend, dem 11. Oktober 2025 ihr Abschlusskonzert im Grazer Orpheum. Nach zehn Jahren wollen die Mitglieder sich gebührend von ihren Fans verabschieden.

Es war ein Schock für Granada-Fans: Im Juli verkündete die Austropop-Band live im Radio ihr Aus. Nach zehn Jahren, vier Alben und unzähligen Konzerten ist im Herbst endgültig Schluss. Die Entscheidung kommt nicht aus Streit, sondern, wie es im Interview hieß, „aus einem Ort der Dankbarkeit“. Die Granada-Mitglieder wollen das Kapitel bewusst und mit Stil abschließen. Thomas Petritsch (Sänger) und Roland Hanslmeier (Schlagzeug) sprachen offen über einen langen Reifungsprozess, an dessen Ende nun der Schlussstrich steht.

Emotionale Momente bei Jubiläumskonzert

Im September gab die Band noch ihr 10-jähriges Jubiläumskonzert auf der Kasematten-Bühne. Emotional wurde es dort in mehrfacher Hinsicht. „Ihr wart unser Zuhause“, betonte Sänger Petritsch beim Konzert in der restlos ausverkauften Eventlocation. Bei einigen Fans kullerten die Tränen.

©5 Minuten | Emotionale Momente bei der Granada-Jubiläumsshow

Abschiedskonzert im Grazer Orpheum

Nun ist es aber so weit: Die Band gibt ihr allerletztes Konzert – und das natürlich in Graz, wo vor zehn Jahren alles seinen Anfang fand. Um 20 Uhr vereint sich die Band noch einmal in den Hallen des Grazer Orpheums, um mit ihren Fans gemeinsam auf eine Ära zurückzublicken. Hinter Granada liegen hunderte Konzerte, vier Alben, zig Städte, zahlreiche Bühnen und unzählige Erinnerungen. „Für all das sind wir zutiefst dankbar“, betont die Band. Und weiter: „Granada war für uns alle mehr als nur Musik – es war ein Lebensabschnitt. Danke an alle, die uns begleitet haben. Auf, vor und hinter der Bühne. Ihr wart das Herzstück von all dem. Anlässlich dieses Abschieds laden wir euch herzlich zu den anstehenden, letzten Konzerten ein – und ganz besonders zu einem großen ‚Baba‘ in Graz am 11. Oktober 2025, wo wir uns gebührend von euch verabschieden und ein letztes Mal, für euch, für uns, mit voller Hingabe unsere Musik spielen werden.“

©5 Minuten | Granada bei ihrem Konzert im Orpheum im Oktober 2024