Grazer Park wird nach österreichsicher Schriftstellerin benannt

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Barbara Frischmuth war eine Schlüsselfigur der österreichischen Literatur, die mit Graz eng verbunden war. Mit dem neuen Barbara-Frischmuth-Park beim Literaturhaus verbinden sich die beiden großen Leidenschaften der Autorin: das Schreiben und das Gärtnern.

Kulturstadtrat Günter Riegler: „Ich freue mich sehr, dass immer mehr Frauen durch Straßen-, Platz- oder, wie in diesem Fall, Parkbenennungen in Graz verewigt werden. Um Barbara Frischmuth auf diese Art zu ehren, kann es keinen besseren Ort geben als diesen, direkt neben dem Literaturhaus. Frischmuth war nicht nur eine herausragende Schriftstellerin, sie hat sich als Gründungsmitglied des Forum Stadtpark auch große Verdienste um das Kulturleben in unserer Stadt erworben.“

Universitätsprofessor Klaus Kastberger, Literaturhaus Graz: „Barbara Frischmuth war eine überaus freundliche, dabei aber stets unnachgiebige Kämpferin für Räume des Zartgefühls, der Freiheit und der Gerechtigkeit. Ihr literarisches Werk wird bleiben und seine aufklärerischen Kräfte noch lange Zeit nicht allein in die steirische Gesellschaft tragen.“