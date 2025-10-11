Nach Sanierung: Grazer Stadtparkbrunnen sprudelt wieder

Am Mittwoch wird der denkmalgeschützte Stadtparkbrunnen wieder in Betrieb genommen. Nach einer aufwendigen Sanierung wird eines der traditionsreichsten Bauwerke im Grazer Stadtpark wieder sprudeln.

Am 15. Oktober lädt die Stadt Graz ab 15.30 Uhr zur kostenlosen Führung rund um den frisch sanierten Stadtparkbrunnen ein – einem historischen Highlight im Herzen der grünen Lunge der Stadt. Experten und Expertinnen geben spannende Einblicke in die Sanierung und Geschichte des Brunnens. Treffpunkt ist direkt beim Brunnen. Eine Anmeldung ist zur Teilnahme nicht notwendig.