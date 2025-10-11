Räum auf zum „International E-Waste Day“: Alte Geräte richtig entsorgen

Am 14. Oktober ist wieder „International E-Waste Day“. Auch in Graz wird dazu aufgerufen, alte Elektrogeräte, Batterien und Lampen richtig abzugeben.

Am „International E-Waste Day“ wird auf die Bedeutung von Recycling und Umweltschutz aufmerksam gemacht.

In vielen Haushalten liegen sie in Schubladen, Kellern oder Garagen: alte Handys, Kabel, Batterien oder defekte Elektrogeräte. Was auf den ersten Blick nach Abfall aussieht, enthält oft wertvolle Rohstoffe, wie beispielsweise Kupfer, Aluminium oder seltene Erden. Der „International E-Waste Day“ am 14. Oktober soll daran erinnern, dass Recycling dieser Materialien nicht nur Ressourcen spart, sondern auch die Umwelt schützt.

Richtig sammeln, richtig abgeben

Wer jetzt die Gelegenheit nutzt und seine Altgeräte loswerden möchte, hat in Graz mehrere Möglichkeiten. Im Ressourcenpark Graz (Sturzgasse 8) können Elektrogeräte, Batterien und Gasentladungslampen kostenlos abgegeben werden. Auch der Handel hilft mit: Geschäfte mit einer Verkaufsfläche über 150 Quadratmeter nehmen beim Neukauf eines gleichartigen Geräts alte Geräte zurück.

Batterien gehören nicht in den Restmüll

Gerade Batterien enthalten Schadstoffe, die bei falscher Entsorgung Boden und Wasser belasten können. Deshalb dürfen sie keinesfalls in den Restmüll geworfen werden. Abgegeben werden können sie in jedem Geschäft, das Batterien verkauft – vom Supermarkt bis zur Drogerie.

Mobile und stationäre Sammelstellen

Wer kleinere Elektrogeräte, wie zum Beispiel Rasierer, Handys oder Ladegeräte, loswerden möchte, kann den „Giftmüllexpress“ nutzen oder zu einer der stationären Problemstoffsammelstellen in Graz fahren. Dazu zählen die Sammelstelle Maggstraße (Maggstraße 35) und die Zentralfeuerwache Lendplatz.