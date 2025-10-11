Er suchte Schutz und fand Gewalt. Als Baby kam Anton Berger ins SOS-Kinderdorf. Jahrzehnte später spricht der Steirer im Gespräch mit 5 Minuten über Schläge, Missbrauch und seine verlorene Kindheit.

Was als Ort der Sicherheit und Fürsorge gedacht war, ist für viele ehemalige Heimkinder zur Quelle tiefster Verletzungen geworden. Nach den Enthüllungen über Gewalt im SOS-Kinderdorf Moosburg (Kärnten) melden sich nun auch Betroffene aus der Steiermark, Salzburg sowie aus Tirol. Sie sprechen von Schlägen, Erniedrigung und sexualisierter Gewalt – Geschichten, die Jahrzehnte unter der Oberfläche schlummerten.

„Ich dachte, ich bin dort in Sicherheit“

Erst vor Kurzem sprach eine Steirerin in der „ZIB 2“ offen über ihre qualvolle Kindheit im SOS-Kinderdorf Stübing. Sie berichtete von strengen Strafen, Demütigungen und Angst. Ihre Anzeige wurde wegen Verjährung eingestellt. SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Anne Schlack reagierte auf die Enthüllungen: „Wir glauben ihr, und wir nehmen das sehr ernst“, betonte sie in einer Aussendung. „Wir übernehmen Verantwortung, wollen zuhören und helfen, wo es möglich ist.“ Daraufhin wandte sich Anton Berger (57) aus Graz-Umgebung mit einer ähnlichen Geschichte an die 5 Minuten Redaktion. Seine Worte gehen unter die Haut: „Ich dachte, ich bin dort in Sicherheit. Das Gegenteil war der Fall“, erzählt er im Gespräch.

©Privat Anton B. auf einem Foto aus seiner Kindheit: Im SOS-Kinderdorf erlebte er Gewalt statt Geborgenheit.

„Ich war sieben Monate alt, als ich ins Kinderdorf kam“

Berger kam als Baby mit sieben Monaten in ein SOS-Kinderdorf im Bezirk Graz-Umgebung. „Ich suchte Schutz und fand Gewalt im SOS-Kinderdorf. Ich wurde geschlagen, vergewaltigt und mir wurde verboten, nach meiner Mutter zu suchen.“ Schon früh sei ihm klar geworden, dass Liebe hier keine Rolle spielte. „Ich habe gelernt, zu überleben – nicht zu vertrauen.“ Von 1969 bis 1984 wuchs er dort auf. Seine Kindheit war geprägt von Angst und Einsamkeit. „Hermann Gmeiner dreht sich im Grab um, wenn er das wüsste, was dort abgegangen ist“, so Anton über den Gründer der SOS-Kinderdörfer. 55 Jahre lang schwieg er. Erst vor zwei Jahren fand der Steirer die Kraft, seine Geschichte dem Gewaltschutzzentrum Steiermark zu erzählen. „Ich bin psychisch am Ende“, gesteht er. „Aber ich will, dass endlich jemand hinschaut.“

Anlaufstellen für Betroffene: Das SOS-Kinderdorf Österreich hat Anlaufstellen für Betroffene eingerichtet. Wer in seiner Kindheit Unrecht erfahren hat, kann sich anonym oder persönlich an die Ombudsstellen oder Gewaltschutzzentren wenden.

Entschädigung mit bitterem Beigeschmack

Das SOS-Kinderdorf zahlte Berger 15.000 Euro Entschädigung, weitere 15.000 Euro kamen vom Land Steiermark. Der 5 Minuten Redaktion liegen die Schreiben des SOS-Kinderdorfs, des Landes Steiermark, der Entschädigungsvereinbarungen sowie das Gutachten über Bergers 80-prozentige Behinderung vor – verursacht hauptsächlich durch die psychischen Folgen seiner Kindheit. „30.000 Euro für ein vom SOS-Kinderdorf verursachtes kaputtes Leben!“ – Worte, die kaum fassen, was Jahrzehnte der Gewalt angerichtet haben.

Nach 44 Jahren: Das Wunder der Wiederbegegnung

Doch mitten im Schmerz geschah etwas, das sein Leben veränderte. Nach 44 Jahren hat ihn seine Schwester gefunden. „Ich bin mit sieben Monaten ins SOS-Kinderdorf gekommen und wusste nur, dass ich eine große Schwester habe – keinen Namen, nichts. Ich wusste nur, dass unsere Mutter sie zur Adoption freigegeben hat“, erzählt Berger. Am 7. November 2008 erhielt er plötzlich ein Mail von einer Frau aus Salzburg: „Seit zwei Jahren bin ich auf der Suche nach meinem Bruder – ich glaube, ich habe ihn gefunden.“ „Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Eine Stunde lang konnte ich nichts tun, nur immer wieder dieses Mail lesen. Ich wusste nicht, soll ich lachen, weinen, es glauben“, erinnert er sich an diesen Moment im Gespräch mit 5 Minuten zurück. Er schrieb eine SMS und kurz darauf klingelte das Telefon. „Sieglinde hat zwei Stunden mit mir gesprochen. Ich wusste sofort, sie ist es wirklich.“

„Das Schicksal ist manchmal unfassbar“

Wenig später erfuhr er, dass er noch zwei Halbgeschwister in Salzburg hat – Claudia und Sandra. „Das Schicksal ist manchmal unfassbar: Sieglinde hat ein Jahr lang mit Sandra im gleichen Haus gewohnt, ihre Kinder haben miteinander gespielt – ohne zu wissen, dass sie Nichte und Neffe sind.“ „Ich fühl‘ mich wie in einem Märchen“, lächelt er. Dann wird Anton kurz still. „Meine leibliche Mutter ist 2009 leider verstorben. Und meine leibliche Schwester Claudia, die ich mit 18 kennengelernt habe, ist im Februar des Vorjahres im Alter von nur 53 Jahren an Leukämie gestorben.“ „Es wird sicher dauern, bis ich das alles realisiert habe.“ Nun sucht er auch seinen leiblichen Vater.

©Privat Das Grab von Antons Mutter und Schwester in Salzburg.

„Eine Million wäre noch zu wenig“

Heute lebt Anton Berger in Frührente. Die Narben seiner Kindheit bleiben. „Eine Million ist noch zu wenig für die Qualen, die ich und viele andere dort erleben mussten“, betont er mit fester Stimme. Er erzählt seine Geschichte nicht aus Hass, sondern aus Verantwortung: „Ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Für mich und für all die anderen Kinder, die immer noch schweigen.“