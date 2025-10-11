Grazer Bio-Lokal „Das Liebig“ holt TRIGOS-Sonderpreis 2025

Das Grazer Lokal „Das Liebig“ wurde mit dem TRIGOS Steiermark Sonderpreis 2025 ausgezeichnet. Mit seinem klimafreundlichen Konzept zeigt der Betrieb, wie verantwortungsvolle Gastronomie heute funktioniert.

Großer Jubel in Graz: Das Bio-Lokal „Das Liebig“ wurde am 24. September 2025 mit dem Sonderpreis der Jury beim TRIGOS Steiermark ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung ehrt Unternehmen, die sich durch verantwortungsvolles Wirtschaften auszeichnen. Zuvor war „Das Liebig“ unter 155 Einreichungen österreichweit in der Kategorie Klimaschutz nominiert. Für die Jury war klar: Der Betrieb von Vanessa Roi und David Dolleschall setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Transparenz.

©Foto Fischer Bei der TRIGOS Steiermark Preisverleihung 2025: Das Team des Grazer Bio-Lokals „Das Liebig“ nimmt den Sonderpreis der Jury entgegen.

Bio von Anfang an

Seit der Gründung ist „Das Liebig“ eng mit der steirischen Bio-Landwirtschaft verbunden. Vanessa und David setzen auf direkte Zusammenarbeit mit Bio-Landwirten und Produzenten aus der Region. Die Bio-Zertifizierung im Jahr 2024 war dabei nur ein logischer Schritt. Heute liegt der Bio-Wareneinsatz bei beeindruckenden 90 Prozent. Als BIO AUSTRIA Gold-Partner erfüllt der Betrieb die höchsten Standards in puncto Herkunft, Qualität und Transparenz. Regelmäßige Kontrollen garantieren: „Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin.“

Klimaschutz auf der Speisekarte

Was beim „Liebig“ auf den Teller kommt, entscheidet nicht nur der Geschmack, sondern auch die CO₂-Bilanz. In Zusammenarbeit mit eaternity.org, der weltweit größten Datenbank für Lebensmittelemissionen, wird jedes Gericht auf seine Klimafreundlichkeit geprüft. Nur Speisen, die mindestens 50 Prozent weniger Emissionen verursachen als ein durchschnittliches europäisches Gericht, schaffen es auf die Karte. „Unsere Gäste sehen genau, welche Klimaauswirkungen ein Gericht hat – das schafft Bewusstsein und Vertrauen“, erklärt David Dolleschall.

Genuss mit Verantwortung

Nachhaltigkeit zieht sich im „Liebig“ durch alle Bereiche – vom Einkauf bis zur Energieversorgung. Verwendet werden ausschließlich 100 Prozent Ökostrom, eigene Mehrwegverpackungen und kreative Konzepte gegen Lebensmittelverschwendung. Gemüse spielt in der Küche die Hauptrolle, Fleisch und Fisch kommen nur in verantwortungsvoller Dosierung zum Einsatz. „Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz und Genuss kein Widerspruch sind“, sagt Vanessa Roi. Saisonale Zutaten aus der Region bilden dabei die Grundlage jedes Gerichts.

Beratung für klimafreundliche Gastronomie geplant

Doch Vanessa und David wollen noch mehr bewirken. Ihr nächstes Ziel: Ein Beratungsangebot für andere Gastronomiebetriebe. Sie möchten Kollegen unterstützen, ihren Betrieb klimafreundlicher und zugleich wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten. „Wir haben vieles ausprobiert und gelernt – dieses Wissen wollen wir weitergeben“, so das Duo abschließend.