Unfall in Lieboch: 19-Jährige bei Zusammenstoß verletzt

Auf der B76 in Lieboch kam es Freitagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg verletzt wurde. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt.

Freitagabend, 10. Oktober 2025, ereignete sich auf der B76 in Lieboch ein Verkehrsunfall, bei der eine 19-Jährige verletzt wurde. Gegen 19 Uhr war eine 19-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Lannach unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 1,63 wollte sie auf die Autobahnauffahrt zur A2 in Richtung Graz abbiegen. Dabei dürfte sie laut Polizei ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Es kam zur Kollision. Der 24-jährige Lenker des zweiten Fahrzeugs aus dem Bezirk Deutschlandsberg konnte trotz Bremsversuch eine Kollision nicht mehr verhindern.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

„Die 19-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, bis die Straße wieder freigegeben werden konnte.