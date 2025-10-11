Murauerin eröffnet Concept Store in Graz, der Mode und Essen vereint

Ab 17. Oktober wird’s in der Grazer Innenstadt besonders stilvoll: Der neue „Anna Victoria Concept Store“ vereint italienische Mode, Kulinarik und gemütliches Ambiente und sorgt so für frischen Schwung im Herzen der Stadt.

Ein seit Monaten leerstehendes Geschäftslokal in der Prokopigasse 4 wird ab Freitag, dem 17. Oktober 2025, mit einem neuen Konzept wiederbelebt, das Mode, Genuss und Lebensfreude auf besondere Weise verbindet. Im „Anna Victoria Concept Store“ verschmelzen italienische Damenmode, edle Weine und kleine Köstlichkeiten zu einem Gesamterlebnis, das den Besucherinnen das Gefühl von Dolce Vita schenkt. „Wir möchten mit unserem Geschäft ein Erlebnis schaffen, das über den klassischen Modeeinkauf hinausgeht“, erklärt Gründerin Anna Neumann. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Stefan Himmler hat die gebürtige Murauerin ein innovatives Ladenkonzept entwickelt, das die Grazer Innenstadt beleben soll.

Mode trifft auf Kulinarik im neuen Concept Store in Graz

Im Mittelpunkt steht exklusive Damenmode des italienischen Labels Rinascimento – kombiniert mit ausgewählten Proseccos, Weinen, Kaffee und Snacks aus Italien. So wird der Einkaufsbummel schnell zu einem kleinen Ausflug in den Süden. Ein besonderes Highlight ist die liebevoll gestaltete „Piazza“, ein Loungebereich, der zum Verweilen einlädt. Hier kann man Mode anprobieren, ein Glas Wein genießen oder einfach kurz abschalten. „Mode, Kulinarik und Atmosphäre greifen bei uns ineinander und vermitteln ein Stück Dolce Vita mitten in Graz“, so Neumann weiter.

©Anna Neumann Im neuen „Anna Victoria Concept Store“ verschmelzen Stil, Genuss und Atmosphäre zu einem besonderen Erlebnis.

Begegnungsort und Erlebnisraum

Neben dem regulären Geschäftsbetrieb sind Modeschauen, After-Work-Shopping und Verkostungen geplant – ein Treffpunkt also für alle, die Mode lieben und Genuss schätzen. Wer das Einkaufserlebnis lieber ganz privat genießen möchte, kann sich auch für ein „Private Shopping“ anmelden. Individuelle Beratungstermine sind auf Anfrage möglich. Der Store soll damit nicht nur ein neuer Lieblingsplatz für stilbewusste Grazerinnen werden, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten. Durch die Verbindung von Innovation, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllt das Projekt zentrale Ziele städtischer Förderprogramme.

©Anna Neumann Die liebevoll gestaltete „Piazza“ lädt zum Verweilen, Plaudern und Genießen ein.

Eröffnung mit Stil und Herz: Geöffnet ist der Concept Store ab 17. Oktober 2025, die offizielle Eröffnung wird am 7. November 2025 gefeiert. Für alle, die italienische Mode und Lebensfreude lieben, heißt es also bald: Benvenuti im Anna Victoria Concept Store!