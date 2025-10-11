Frontalkollision auf der B70: Drei Personen verletzt

In Haselsdorf-Tobelbad (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos prallten frontal zusammen. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Schockmoment in Haselsdorf-Tobelbad (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) am Samstag, dem 11. Oktober 2025: Gegen 13 Uhr kam es im Ortsgebiet auf der B70 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung war in Richtung Lieboch unterwegs, als ihr ein 35-jähriger Grazer auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander.

Drei Personen verletzt – einer schwer

Durch den heftigen Aufprall wurden drei Personen verletzt. Der 35-jährige Beifahrer des Grazers, ein russischer Staatsbürger, erlitt schwere Verletzungen. Beide Fahrzeuglenker wurden laut Polizei leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden alle drei Verletzten in Grazer Spitäler gebracht. Der Schwerverletzte kam ins UKH Graz, die beiden Lenker ins LKH Graz zur weiteren Untersuchung.

B70 gesperrt

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass aus beiden Fahrzeugen Betriebsmittel austraten und die Fahrbahn verunreinigten. Die Freiwillige Feuerwehr Tobelbad rückte aus, um die Unfallstelle zu sichern, ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden und die Fahrzeuge zu bergen. Während der Bergungsarbeiten musste die B70 im Bereich von Haselsdorf-Tobelbad vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Gegen Nachmittag konnte die Straße nach Abschluss der Reinigungsarbeiten wieder freigegeben werden. Die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet abschließend: „Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange.“