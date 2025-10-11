KSV-KJÖ kocht für Studierende: Protest gegen geschlossene Uni-Mensa

Weil die Uni Graz seit einem Jahr keine Mensa mehr betreibt, organisiert der KSV-KJÖ am Montag erneut die „Mensa Communista“. Dort gibt’s veganes Erdäpfelgulasch als Protest gegen Teuerung und fehlendes Uni-Angebot.

Für viele Studierende in Graz ist der Start ins neue Semester alles andere als unbeschwert. Neben hohen Mieten machen auch gestiegene Lebensmittelpreise das Leben schwer. „Das Studium wird zunehmend zur finanziellen Belastungsprobe“, schildern Vertreter des Kommunistischen StudentInnenverbands (KSV-KJÖ). Besonders bitter: Die Mensa der Karl-Franzens-Universität am Sonnenfelsplatz wurde bereits vor einem Jahr geschlossen – mit der Begründung, der Betrieb sei „wirtschaftlich untragbar“.

Wenn Profit wichtiger ist als Studierende

„Einmal mehr siegen Profitinteressen über die Bedürfnisse der Studierenden. Das wollen wir als KSV-KJÖ nicht so stehen lassen“, sagt KSV-KJÖ-Vorsitzender Stefan Hofbauer. Die Forderung ist klar: Leistbares und gesundes Essen an der Uni darf kein Luxus sein. Doch statt weiter auf eine Lösung zu warten, handelt der Verband kurzerhand selbst.

Veganes Erdäpfelgulasch für alle

Am Montag, dem 13. Oktober, lädt der KSV-KJÖ daher erneut zur „Mensa Communista“. Ab 11.30 Uhr wird im Durchgang durch das ReSoWi-Gebäude an der Uni Graz gekocht und ausgeteilt (solange der Vorrat reicht). Auf dem Menü steht diesmal frisch gekochtes, veganes Erdäpfelgulasch. Ziel der Aktion ist es, auf die schwierige finanzielle Lage vieler Studierender aufmerksam zu machen und gleichzeitig zu zeigen, dass solidarisches Handeln auch satt machen kann.

Kritik an der Universität

Auch KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz zeigt wenig Verständnis für die aktuelle Situation: „Es ist unverständlich, dass die Universität derzeit kein leistbares Essensangebot bereitstellt. Viele Studierende stehen ohnehin schon unter enormem finanziellen Druck – sie sollten sich nicht auch noch Sorgen machen müssen, ob sie sich eine warme Mahlzeit leisten können.“ Mit der Mensa Communista will der KSV-KJÖ ein Zeichen setzen: gegen soziale Ungleichheit und für leistbare Lebensbedingungen im Studium. Das Motto lautet dabei ganz pragmatisch: „Wenn die Uni versagt, dann kochen wir selbst.“