Mehrere Straßen sind am Sonntag wegen des Events "Graz Marathon 2025" gesperrt
Graz
12/10/2025
Verkehrsinfo

Graz Marathon am Sonntag: Straßensperren und Öffi-Umleitungen

Am heutigen Sonntag, dem 12. Oktober 2025 steht die steirische Landeshauptstadt im Zeichen des Sports. Der Graz Marathon 2025 läuft über die Bühne. Einen Überblick über Öffi-Umleitungen und Straßensperren findest du hier.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(209 Wörter)

Mit über 13.851 Teilnehmer und Teilnehmerinnen steuert der Graz Marathon 2025 auf einen neuen Rekord zu. Aufgrund des sportlichen Großevents kommt es am heutigen Sonntag zu Straßen- und Brückensperren in Graz. Auch die Öffis müssen umgeleitet werden.

Umleitungen und Ersatzverkehr

Die Holding Graz informiert: „Von 7 bis 17 Uhr ist die Laufstrecke (Weinzödl – Kalvarienbrücke teilweise – Kai – Erzherzog-Johann-Brücke – Herrengasse – Ring – Tegetthoffbrücke – Radetzkybrücke – Conrad-von-Hötzendorf-Straße – Bereich Stadion) für den Verkehr gesperrt, Fußgänger können aber queren. Daher müssen wir unsere Linien kürzen, umleiten oder im Ersatzverkehr fuhren.“

Verkehrsinfo für den Sonntag, dem 12. Oktober 2025

Straßensperren

Die komplette Laufstrecke ist am Sonntag von 7 Uhr bis 16 Uhr gesperrt. Mit Behinderungen auf den angrenzenden Straßenzügen ist ab 7 Uhr früh zu rechnen. Ein Ausfahren mit dem PKW ist bis spätestens 9 Uhr in Laufrichtung über ausgewiesene Ausfahrten möglich. Ab 7 Uhr wird der Bereich Girardigasse, Opernring bis Eisernes Tor gesperrt. Ab 9 Uhr ist die gesamte Laufstrecke gesperrt. Der Opernring ist bis 2 Uhr gesperrt, der Burgring bis 2 Uhr Früh. Die Oper und der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Bereich wird bis 16 Uhr gesperrt sein und Radwege bis 24 Uhr.

Diese Straßen sind von 7 bis 16 Uhr gesperrt

  • Theodor-Körner-Str.
  • Opernring/Burgring
  • Joanneumring
  • Conrad-von-Hötzendorf-Str.
  • Schönaugasse
  • Grieskai/Lendkai
  • Keplerstraße
  • Körösistraße
  • Wienerstraße
  • Grabenstraße
  • Lange Gasse
  • Kaiser-Franz-Josef-Kai
  • Neutorgasse
  • Kaiserfeldgasse
  • Radetzkystraße
  • Roseggerkai/Marburgerkai
  • Wielandgasse
  • Friedrichgasse
  • Pestalozzistraße
  • Schönaugürtel

Diese Brücken sind von 7 bis 16 Uhr gesperrt

  • Augartenbrücke
  • Erzherzog-Johann-Brücke
  • Radetzkybrücke
  • Keplerbrücke
  • Tegetthoffbrücke
