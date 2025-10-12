Skip to content
/ ©FF Feldkirchen bei Graz
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Autounfall.
Ein Wagen krachte auf der Triester Straße gegen einen Baum
Graz-Umgebung
12/10/2025
Feuerwehr-Einsatz

Nächtlicher Unfall auf Triester Straße: Auto kracht gegen Baum

In den Nachtstunden des 12. Oktober 2025 wurde die Freiwillige Feldkirchen bei Graz zu einem Verkehrsunfall auf die Triester Straße alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)

In der Nacht kam ein Wagen auf der Triester Straße aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen sicherte die Unfallstelle ab, band ausgelaufene Betriebsmittel und führte anschließend Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle durch.

