Graz-Marathon-Auftakt: 2.000 Kinder gingen am Samstag an den Start

Der erste Tag des Graz Marathon 2025 stand ganz im Zeichen der jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Über 2.000 Kinder sorgten am Samstag mit ihrer Begeisterung für strahlende Gesichter.

Noch nie in der Geschichte des Graz Marathons waren so viele Kinder am Start. Den Auftakt machte um 14.15 Uhr der CITYPARK Maskottchenlauf. 20 Maskottchen – darunter Ferdi Flott (Graz Marathon), Sparefroh (Sparkasse), Happy (Parki Citypark) und Hansi (Holding Graz) – liefen die 100 Meter lange Strecke und wurden lautstark von den begeisterten Kindern angefeuert.

Jüngste Generation war motiviert am Start

Ein emotionales Highlight folgte beim SPAREFROH CLUB Bambinisprint, bei dem rund 350 Bambinis ihre ersten Laufversuche im Rahmen des Graz Marathons wagten und dabei die Herzen ihrer Eltern im Sturm eroberten. Beim anschließenden SPAREFROH CLUB Junior Marathon zeigten knapp 1.800 junge Läuferinnen und Läufer ihr Können. Besonders erfreulich: Die teilnehmerstärkste Schule, das BG+BRG Seebacher, durfte sich über einen Zuschuss von 300 Euro für die Klassenkasse freuen – gesponsert von der Steiermärkischen Sparkasse. Beim Start des ENERGIE GRAZ Familienlaufs herrschte ausgelassene Stimmung – hunderte Familien liefen gemeinsam los und sorgten für Gänsehautmomente. Auch der WIENER STÄDTISCHE City Run 5.0 lockte über 600 Teilnehmer:innen an. Den Sieg holten sich Fadil Komić, 17.19 und Alice Riebler, 18.03 Den ganzen Tag über unterstützte die Organisation LebensGroß, eine Institution zur Förderung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung, die Läuferinnen und Läufer an den Labestationen mit erfrischenden Getränken.

©grazmarathon/gepa | Der WIENER STÄDTISCHE City Run 5.0 lockte über 600 Teilnehmer:innen an ©grazmarathon/gepa ©grazmarathon/gepa ©grazmarathon/gepa | Beim SPAREFROH CLUB Bambinisprint wagten rund 350 Bambinis ihre ersten Laufversuche im Rahmen des Graz Marathons

13.851 Personen laufen am Sonntag durch Graz

Morgen heutigen Sonntag folgt der große Höhepunkt des Wochenendes mit dem

Kleine Zeitung GRAZ MARATHON, dem Hervis HALBMARATHON, dem Energie Steiermark VIERTELMARATHON sowie dem Hyundai STAFFELMARATHON. Mit über 13.851 Teilnehmer und Teilnehmerinnen steuert der Graz Marathon 2025 auf einen neuen Rekord zu. Mehr Infos zu Straßensperren und Umleitungen findest du hier: Graz Marathon am Sonntag: Straßensperren und Öffi-Umleitungen.