Goldenes Ehrenzeichen für Helmy Abouleish: „Die Stadt inspiriert mich“

Der gebürtige Grazer Helmy Abouleish, Leiter der SEKEM-Initiative in Ägypten wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz ausgezeichnet, die immer "ein Teil meiner Heimat bleibt", wie er betont.

Schon sein verstorbener Vater, ein Brückenbauer zwischen Orient und Okzident und Träger des alternativen Nobelpreises: Ibrahim Abouleish, war zu Gast im Grazer Rathaus und trug sich in Anwesenheit des damaligen Bürgermeisters Siegfried Nagl ins Goldene Buch der Stadt ein. Sein Sohn Helmy Abouleish setzt das Lebenswerk mit viel Herzblut fort und wurde am Freitag im Minoritensaal mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz aus der Hand von Bürgermeisterin Elke Kahr ausgezeichnet. Ebenfalls anwesend war in Vertretung von Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner die Gemeinderätin Zeynep Aygan-Romaner (Grüne).

Verleihung in Sekem-Kongress 2025 eingebettet

Die Verleihung kam für Helmy Abouleish überraschend und war in den Sekem-Kongress 2025 eingebettet. Das Motto der international besuchten Enquette lautet „Wirtschaft der Zukunft wird wahr“. Die Eröffnung nahm der Hauptorganisator Michael Weiss vor, durch die Veranstaltung führte Anita Tscherne, Leiterin der KFA-Graz, die sich ehrenamtlich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Kahr betonte ihre Freude, dass der Kongress in Graz stattfindet und sagte: „Die tiefe Überzeugung der Familie Abouleish, die ihrem Sekem-Projekt zugrunde liegt berührt mich sehr. Es ist dies ein Projekt, getragen von Solidarität und Gemeinschaft und bietet die Lebensgrundlage von vielen Menschen in den vergangenen 50 Jahren.“

Abouleish: „Graz ist und bleibt ein Teil meiner Heimat“

Die enge Verbundenheit von Vater und Sohn Abouleish mit Graz und ihr großartiges Engagement waren ausschlaggebend, dass sich die Grazer Stadtregierung am 22. August einstimmig entschloss, Helmy Abouleish das Goldene Ehrenzeichen zu verleihen. Der „vergoldete“ Abouleish war gerührt: „Graz ist und bleibt ein Teil meiner Heimat. Die Stadt inspiriert mich und diese Auszeichnung gehört nicht mir alleine, sondern allen Sekem-Freund:innen.“

Über Helmy Abouleish Helmy Abouleish wurde am 28. Juli 1961 in Graz geboren. Nach seiner Kindheit in Österreich übersiedelte er im Alter von 16 Jahren mit seiner Familie nach Ägypten, der Heimat seines Vaters, Dr. Ibrahim Abouleish. In Kairo studierte er Betriebswirtschaft und Marketing und engagierte sich früh in der von seinem Vater gegründeten SEKEM-Initiative, die er heute als Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer leitet. Seit der Gründung im Jahr 1977 fördert SEKEM nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Ökologie, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. SEKEM produziert, verarbeitet und vermarktet biologisch-dynamische Lebensmittel, Textilien und Arzneimittel in Ägypten und auf internationalen Märkten und betreibt verschiedene Bildungseinrichtungen wie die „Heliopolis Universität für nachhaltige Entwicklung“. Heute gilt SEKEM als eines der weltweit führenden Sozialunternehmen. Der SEKEM-Impuls fördert die nachhaltige Entwicklung in viergliedriger Weise: in kultureller

in sozialer

in ökologischer

und in ökonomischer. Das ergibt auch die bunte „SEKEM-Blume“.