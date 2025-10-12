Graz Marathon Siegerin: Österreicherin Lemuela Wutz überholt alle

Für einen der emotionalsten Momente sorgte heute, dem 12. Oktober, Lemuela Wutz, die den Marathon der Frauen gewann und damit den Titel in österreichische Hände brachte. Mit kontrolliertem Tempo und starker Schlussphase setzte sie sich gegen ihre internationale Konkurrenz durch. Der Sieg sorgte für viel Jubel beim Ziel vor der Grazer Oper und später bei der Siegerehrung auf dem Hauptplatz und ist der erste österreichische Marathonsieg bei den Damen seit mehreren Jahren.

©GEPA pictures/ Graz­ma­ra­thon Lemuela Wutz wurde beim Ziel freudig empfangen.

Peter Wahome Murithi gewinnt bei den Männern

Bei den Herren war der Kenianer Peter Wahome Murithi nicht zu schlagen. Mit konstanter Laufgeschwindigkeit und beeindruckender Leichtigkeit dominierte er das Rennen und überquerte die Ziellinie als klarer Sieger. Der schnellste Österreicher im Feld war Staatsmeister Mario Bauernfeind, der mit starker Ausdauerleistung und taktischem Laufverständnis eine Spitzenzeit erreichte und damit seine Form auf höchstem Niveau bestätigte. Er belegte mit einer Laufzeit von 2:20:04 Stunden den vierten Platz. Auch im Teamwettbewerb gab es Grund zum Jubeln: Die Staffel von Team Hyundai mit Markus Hartinger, Andreas Vojta, Markus Reißlhuber und Peter Herzog lief als Gesamtzweite ins Ziel. Die vier Spitzenläufer überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und wurden für ihre eindrucksvolle Teamarbeit im Zielbereich gefeiert.

©GEPA pictures/ Graz­ma­ra­thon Der Kenianer Peter Wahome Murithi gewinnt den Graz-Marathon bei den Männern.

Weitere Sieger

Der Hervis Halbmarathon stand ebenfalls im Zeichen österreichischer Erfolge. Bei den Herren triumphierte Felix Geieregger, der mit hohem Tempo vom Start weg das Rennen kontrollierte und in 1:06:37 Zeit sich souverän den Sieg holte. Bei den Damen war Julia Mayer die überragende Athletin des Tages. Mit konstanter Laufökonomie und mentaler Stärke setzte sie sich früh ab und lief den Sieg ungefährdet nach Hause. Im Energie Steiermark Viertelmarathon setzte sich der Ungar Peter László in einem spannenden Finish durch. Bei den Frauen gewann Charleen Michaelis, die auf den letzten Kilometern noch einmal alles mobilisierte und ihren Vorsprung souverän ins Ziel brachte. Für Gänsehautmomente sorgte Julius Holzner, der mit 93 Jahren den Viertelmarathon absolvierte. Der älteste Teilnehmer des Events wurde auf der Zielgeraden von den Zuschauern mit Jubel empfangen. Das Marathonwochenende war auch organisatorisch ein voller Erfolg. Mehr als 11.000 Läuferinnen und Läufer nahmen teil, darunter über 2000 Kinder, die bereits am Samstag, dem 11. Oktober beim Junior-Marathon an den Start gingen.