Es wird doch weiter nachgebohrt: Schulzahnambulatorium Graz wird geprüft

Das geplante Ende des Grazer Schulzahnambulatoriums sorgt seit Tagen für Diskussionen, nun deutet sich eine Kurskorrektur an. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erklärte, dass die Entscheidung über die Zukunft der Einrichtung noch einmal sorgfältig überprüft werde. Ursprünglich war vorgesehen, die Zahnvorsorge künftig an einen externen Verein auszulagern, um Kosten zu reduzieren. Diese Variante steht nun wieder zur Debatte.

©Stadt Graz/Foto Fischer Stadtrat Manfred Eber will in den kommenden Wochen die Möglichkeiten prüfen.

Anlass: Budgetanpassung 2026

Der Anlass für die Überprüfung ist das anstehende Sparpaket im Rahmen der Budgetanpassungen 2026, das in der kommenden Woche im Gemeinderat behandelt wird. Um die finanziellen Ziele zu erreichen, war die Umstrukturierung des Schulzahnambulatoriums als eine der Maßnahmen vorgesehen. Graz ist derzeit die einzige Stadt in Österreich, die eine solche Einrichtung selbst betreibt. Im Auftrag des Amts für Bildung und Integration (ABI) wurden bereits fünf mögliche Organisationsmodelle entwickelt. Diese reichen von einer Zusammenlegung der derzeit drei Standorte über den Einsatz eines mobilen Zahnarztbusses bis hin zur Kooperation mit externen Partnern. Alle Varianten sollen nun erneut auf ihre Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Auswirkungen auf die Qualität der Versorgung geprüft werden. Finanzstadtrat Eber betont, dass die Zahnprophylaxe für Grazer Kinder weiterhin höchste Priorität habe: „Wir haben das Thema umfassend vorbereitet, doch die Rückmeldung der letzten Tage zeigen, dass es Bedenken hinsichtlich der Qualität gibt. Diese nehmen wir sehr ernst und wollen deshalb alle Möglichkeiten nochmals genau abwägen.“ Auch die Zusammenarbeit mit Schulen und Experten aus dem Gesundheitsbereich ist Teil des weiteren Prozesses. Ziel sei es, so Eber, eine Lösung zu finden, die Qualität, Versorgungssicherheit und Effizienz vereint.

Dialog vor Entscheidung

In den kommenden Wochen sollen intensive Gespräche mit Fachleuten, Schulpartnern sowie dem ABI stattfinden. Erst danach will die Stadt eine endgültige Entscheidung treffen. „Uns ist wichtig, dass jede Entscheidung im Sinne der Kinder, der Schulen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen wird“, so Eber. „Dafür nehmen wir uns die notwendige Zeit.“ Damit bleibt die Zukunft des Schulzahnambulatoriums vorerst offen. Sicher ist nur: Eine voreilige Schließung wird es nicht geben, stattdessen sucht die Stadt Graz nach einer tragfähigen Lösung zwischen Sparzwang und Versorgungsauftrag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 16:16 Uhr aktualisiert