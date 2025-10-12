Es ist so weit: Grazer Stadtparkbrunnen erstrahlt wieder in neuem Glanz

Nach monatelanger Restaurierung ist der Stadtparkbrunnen zurück an seinem Platz. Am 15. Oktober gibt es eine Führung durch Natur und Geschichte rund um das traditionsreiche Grazer Wahrzeichen.

Nach langer Pause ist er wieder da: Der historische Stadtparkbrunnen, Herzstück und Blickfang des Grazer Stadtparks, hat nach einer umfassenden Restaurierung seinen angestammten Platz zurückerobert. Mit kunstvoll erneuerten Figuren und einer überarbeiteten Wassertechnik erinnert das Denkmal wieder an jene Zeit, als es im 19. Jahrhundert als französischer Beitrag zur Weltausstellung in Wien entstand und später von engagierten Grazer Bürgern in die Stadt geholt wurde. Fachleute aus verschiedenen Disziplinen arbeiteten monatelang daran, Metall, Stein und Technik zu konservieren und zu erneuern. Nun glänzt das denkmalgeschützte Ensemble wieder in seiner ursprünglichen Schönheit, ein Stück Stadtgeschichte, das restauriert und zugleich behutsam in die Gegenwart geführt wurde.

Einblicke in Restaurierung und Geschichte

Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, laden die Projektleiter Christine Radl (Abteilung für Grünraum und Gewässer) und Valerie Peer-Soran (Kulturamt der Stadt Graz) gemeinsam mit den Experten Barbara Wonisch und Klaus Wedenig zu einer besonderen Veranstaltung: Unter dem Titel „(Ver-)Führung durch die Natur“ geben sie Einblick in die Restaurierungsarbeiten und erzählen die Geschichte des Brunnens, von seiner Entstehung über die zahlreichen Sanierungsphasen bis zu seiner Rückkehr in den Stadtpark. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr direkt beim Stadtparkbrunnen. Die Führung ist Teil der städtischen Reihe „(Ver-)Führungen durch die Grazer Natur“, die regelmäßig Einblicke in besondere Orte und Naturräume der Stadt bietet. Sie verbindet kulturhistorische Perspektiven mit einem bewussten Blick auf Natur, Nachhaltigkeit und städtische Lebensqualität.

Natur trifft Kultur

Mit dem restaurierten Brunnen rückt auch der Stadtpark selbst wieder stärker ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Als „grüne Lunge“ der Stadt bietet er Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und ist zugleich ein Ort der Begegnung, Erholung und Geschichte. Die Veranstaltungsreihe wird bis Ende November fortgesetzt und führt durch verschiedene Natur- und Kulturlandschaften im Grazer Stadtgebiet. Ziel ist es, die Verbindung zwischen urbanem Grünraum, historischem Erbe und zeitgemäßer Stadtgestaltung erlebbar zu machen.