Grazer Gastronomie im Rampenlicht: Neues Buch feiert die Genussstadt

Graz bekommt ein neues kulinarisches Aushängeschild: Das Medienhaus „1000things“ widmet der steirischen Landeshauptstadt ein ganzes Buch voller Empfehlungen, zahlreichen Porträts und Genussgeschichten. Im Mittelpunkt steht die Frage, was Graz heute kulinarisch ausmacht und wer die Menschen sind, die hinter Herd, Tresen oder Marktstand für so besondere Geschmackserlebnisse sorgen.

Eine kulinarische Entdeckungsreise durch Graz

„Während meiner Recherchen quer durch Graz habe ich Lokale und Produzent entdeckt, die mich wirklich überrascht haben: kleine Schätze, die selbst viele Grazer noch nicht kennen. Mir war wichtig, auch diese Geschichten ins Buch zu holen und zu zeigen, dass Kulinarik in Graz voller Überraschungen steckt“, erzählt die Autorin Melanie Köppel. Köppel, Journalistin und Foodbloggerin aus Kainbach bei Voitsberg, erzählt, dass ihr Ziel war, nicht nur bekannte Namen zu porträtieren, sondern auch jene, die abseits der großen Straßen mit Leidenschaft und Handwerk überzeugen. Das Buch versteht sich als kulinarischer Wegweiser für alle, die Graz neu schmecken möchten, von Einheimischen, die ihr Lieblingslokal vielleicht noch gar nicht kennen, bis zu Gästen, die die Stadt über den Gaumen entdecken wollen.

Porträts, Gutscheine und prominente Stimmen

Neben zahlreichen persönlichen Eindrücken und Interviews mit prägenden Köpfen aus der Grazer Gastroszene, darunter auch Cheyenne Ochsenknecht, die unter anderem als Landwirtin und Food-Unternehmerin Einblicke in ihre Arbeit gibt, enthält das neue Buch zwölf exklusive 1+1-Gutscheine. Sie laden dazu ein, neue Lokale auszuprobieren oder gemeinsam mit Freunden auf eine kulinarische Entdeckungstour zu gehen. Mit dabei sind unter anderem bekannte Namen wie Salon Marie Restaurant & Bar, Le Viet und Baradeis, aber auch weniger bekannte Adressen, die für authentische Küche und persönliche Geschichten stehen. Erhältlich ist das „1000things Kulinarikbuch Graz 2026“ ab Oktober im Buchhandel und im Online-Shop.

