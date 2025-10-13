Premiere in Graz: „Die Tragödie von Romeo & Julia“

Shakespeares „Romeo und Julia“ kehrt in neuer Form auf die Bühne zurück: Ab 11. Oktober zeigt das Schauspielhaus Graz eine bildstarke Inszenierung von Regisseur Emre Akal.

Ab 11. Oktober bringt das Schauspielhaus Graz Shakespeares Klassiker „Die Tragödie von Romeo und Julia“ in einer bildstarken und hochaktuellen Neuinszenierung auf die Bühne. Regisseur Emre Akal, der bereits mit Elfriede Jelineks „Sonne / Luft“ für Aufsehen sorgte, kehrt mit seinem künstlerischen Team zurück und zeigt die berühmte Liebesgeschichte als gesellschaftliches Experiment zwischen Hass, Macht und Angst vor Nähe.

Spiegelbild der Gesellschaft

Akal stellt zwei Familien – Montagues und Capulets – in ein spiegelbildliches Szenario, das die Mechanismen von Feindschaft, Kontrolle und Wiederholung offenlegt. Sprache, Körper und Bild verschmelzen dabei zu einer radikalen Bühnensprache, die Gewalt, Liebe und gesellschaftliche Strukturen gleichberechtigt verhandelt. Für das Bühnenbild sorgt das Duo Mehmet & Kazim, das Digitalität und Theaterkunst nahtlos verbindet. Die Kostüme stammen von Lara Roßwag, „Kostümbildnerin des Jahres 2025“ (Theater Heute), die Klanggestaltung von Musiker und Komponist Enik. Aufgrund einer Erkrankung von Ensemblemitglied Thomas Kramer übernimmt László Branko Breiding dessen Rolle in den ersten fünf Vorstellungen.