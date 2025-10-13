Rodung in Weinzödl: Stadt Graz kritisiert Vorgehen des Verbundes

Beim Murkraftwerk Weinzödl hat der Verbund mit Rodungsarbeiten begonnen. Laut Stadt Graz erfolgte der Start, bevor die eingebrachte Revision vor dem Verwaltungsgerichtshof entschieden ist.

Der Verbund hat am Montagmorgen im Bereich des Murkraftwerks Weinzödl mit der Rodung begonnen, noch bevor die höchstgerichtliche Revision der Stadt Graz entschieden ist. In einer Aussendung der Stadt zeigt sich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) empört über das Vorgehen des Energiekonzerns: „Es ist sehr bedauerlich, dass der Verbund nicht eingelenkt hat und ein vorgeschlagenes verträglicheres Vorgehen ausgeschlagen hat“, so Kahr. Die Stadt habe „alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft“, der Konzern sei „nicht entgegengekommen“, heißt es.

Keine aufschiebende Wirkung

Der Verbund stützt sich die Maßnahme auf ein Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts, wonach die Rodung auch ohne aktuellen Naturschutzbescheid zulässig sei – gedeckt durch einen wasserrechtlichen Bescheid aus dem Jahr 1978, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Die von der Stadt eingebrachte außerordentliche Revision habe keine aufschiebende Wirkung, daher sei das Vorgehen rechtlich zulässig. Kahr zeigt sich dennoch verärgert: „Es ist nicht nachvollziehbar, warum auf Basis eines 47 Jahre alten wasserrechtlichen Bescheides heutzutage keine Vorschreibung von Alternativ- oder Ersatzmaßnahmen möglich sein soll.“

Kritik der Koalitionspartner

Auch die Koalitionspartner reagierten mit Kritik. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betonte, es seien „in der Vergangenheit schon viel zu viele Bäume den Kraftwerken entlang der Mur zum Opfer gefallen“. In Zeiten, in denen „wir jeden Baum brauchen“, sei das Vorgehen „sehr traurig“. SPÖ-Stadtparteivorsitzende Doris Kampus, zugleich Bezirksvorsteherin von Andritz, sprach von einem „schmerzlichen Einschnitt“: „Dieses Stück Natur war für viele ein Ort der Ruhe und Erholung. Umso unverständlicher ist es, dass hier nicht auf einen Kompromiss gewartet wurde.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 11:58 Uhr aktualisiert